Grandi novità accadranno a Il Segreto nel corso del finale di stagione della soap opera made in Spagna. Le trame delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Tomas De Los Visos ed Encarnacion temeranno per la vita di Alicia Urrutia, quando rimarrà coinvolta in un attentato avvenuto durante una protesta a La Puebla.

Il Segreto spoiler: Alicia decisa a diventare sindaco

Le anticipazioni de Il Segreto sulle nuove puntate trasmesse a breve in televisione raccontano che Alicia organizzerà una manifestazione in quanto decisa a diventare sindaco di Puente Viejo e aiutare suo padre a uscire di galera.

All'inizio, Tomas sembrerà essere d'accordo con lei, tanto da elogiarla per il suo coraggioso impegno in politica. Inoltre il marchesino si convincerà che la Urrutia possa conquistare le elezioni comunali. Per questo motivo, il De Los Visos deciderà di ascoltare le sue motivazioni, sperando che possa vincere la Repubblica ed un'amnistia generale.

Barreiros, nel frattempo, aiuterà Alicia ad organizzare una protesta a La Puebla, dove inviterà i partecipanti a sequestrare le fabbriche ai ricchi. Tutto questo creerà dei dissapori con Tomas, che verrà accusato di non prendere le difese dei due amici. Di conseguenza, il fratello di Adolfo si troverà diviso tra due fuochi: stare dalla parte della Urrutia o quella della madre Isabel.

Tomas rompe l'amicizia con la figlia di Encarnacion

Stando alle trame spagnole de 'El Secreto de Puente Viejo', si evince che Alicia racconterà alla madre di voler chiedere scusa a Tomas per quanto accaduto. Ma la moglie di Jose non sembrerà d'accordo, in quanto la figlia ed il marchesino hanno vedute diverse di pensiero.

Antonita, nel frattempo, rivelerà alla marchesa che le cose tra il fratello di Adolfo e la Urrutia non procedono per il verso giusto. Per questo motivo, Isabel spingerà il De Los Visos a prendere le distanze da Alicia. Il marchesino, infatti, rimprovererà la figlia di Encarnacion di non salvaguardare la classe più agita, tanto da decidere di rompere la loro amicizia durante un confronto molto acceso.

Alicia potrebbe essere morta durante una protesta

Successivamente Alicia raggiungerà Barreiros alla protesta, dove accadrà una tragedia. Il capitano Huertas, infatti, informerà Encarnacion che il candidato politico è morto durante un attentato mentre degli altri partecipanti non si hanno notizie certe. La donna, a questo punto, temerà che sua figlia sia morta come Tomas, che terrorizzato vorrà recarsi a La Puebla, se non gli venisse impedito da Rosa e Adolfo.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Huertas informerà Encarnacion che la Urrutia è sopravvissuta all'attentato, che però è costato la vita a molte vittime. Alla fine, i telespettatori scopriranno che dietro al fatto di sangue si nasconde la mano di un'organizzazione segreta denominata gli Arcangeli, a cui si è unito anche Don Filiberto.