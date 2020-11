L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato per la settimana compresa tra il 9 e il 13 novembre. Le anticipazioni dei nuovi episodi raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno come protagonista Umberto Guarnieri: il suo avvicinamento al giovane Federico desterà non pochi sospetti alla contessa Adelaide. Intanto Gabriella sarà sempre più oberata di lavoro e questa situazione finirà per creare delle incomprensioni con il suo fidanzato Cosimo.

Le puntate de Il Paradiso delle signore 9-13 novembre, anticipazioni: i dubbi di Adelaide

Nel dettaglio, Umberto si comporterà in maniera sempre più apprensiva nei confronti di Federico Cattaneo, al punto da cominciare a renderlo partecipe dei suoi stessi affari.

Un atteggiamento che non passerà inosservato e in particolar modo Adelaide comincerà a guardare a tutto ciò con occhi sospetti.

La contessa, infatti, non riuscirà a spiegarsi il perché di tale comportamento da parte di Guarnieri e come se non bastasse assisterà a una sfuriata tra Umberto e Luciano, padre di Federico. Una situazione che finirà per alimentare ancora di più i sospetti di Adelaide, la quale potrebbe essere a un passo dalla verità riguardante il vero padre del giovane Federico.

Gabriella litiga con Cosimo

Intanto per Gabriella questo sarà un periodo decisamente molto intenso e al tempo stesso ingarbugliato dal punto di vista lavorativo. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore raccontano che la mole ingente d'impegni finirà per crearle non poche difficoltà, in primis con Cosimo: tra i due, infatti, ci sarà un'accesa lite e come se non bastasse Gabriella dovrà fare i conti anche con i ritardi delle consegne.

Per fortuna, però, la crisi con Cosimo non durerà moltissimo. Il giovane Bergamini deciderà di farsi perdonare e il giorno dopo manderà un fascio di rose alla sua amata per scusarsi per lo screzio. Del resto questo per Gabriella è uno dei momenti più importanti della sua vita, perché la sua carriera sta andando a gonfie vele e non può permettersi distrazioni ed errori.

Agnese accetta l'invito di Armando: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 13 novembre

Intanto Agnese riceverà un invito da parte di Armando, che le chiederà di andare con lui al cinema. L'uomo le dice di aver pensato di andare a vedere insieme la pellicola "La notte" di Michelangelo Antonioni, ma Agnese si mostrerà particolarmente perplessa e non saprà se accettare oppure no.

Alla fine però, nonostante i mille dubbi, Agnese deciderà di andare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 novembre raccontano che quando torneranno dallo spettacolo, i due saranno sul punto di rompere tutti gli indugi, ma l'idillio di quel momento magico verrà spazzato via da qualcuno.