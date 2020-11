Al Grande Fratello Vip 5 c'è stata una nuova lite: Stefania Orlando è scoppiata in lacrime dopo essere stata rimproverata dalla contessa Patrizia De Blanck. All'origine dello scontro ci sarebbe stata la premura della Orlando nel sistemare i capelli alla nobildonna. Ma non è finita qui, perché Maria Teresa Ruta è stata criticata dal marito di Stefania. La 60enne anziché consolare la sua amica è andata dalla De Blanck a ridere e scherzare.

Stefania vs Patrizia

Nel primo pomeriggio di mercoledì 4 novembre Stefania Orlando si è avvicinata alla contessa De Blanck. L'intento della showgirl era quello di aiutare la nobildonna a dare una sistemata ai suoi capelli.

Le attenzioni della 53enne romana, però, avrebbero fatto innervosire Patrizia.

Dopo essere stata allontanata, Stefania è stata protagonista di un duro sfogo. Tra le lacrime la showgirl ha detto a Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi: "Dopo un po' una si rompe le p***e". Poi, Orlando ha proseguito: "Ha sempre quella parolina acida. Se l'avesse fatto uno di noi...Invece no, è la contessa". Stefania non ha apprezzato i modi della sua coinquilina e nel ripensare a come è stata trattata è scoppiata nuovamente in lacrime. A quel punto Adua ha cercato di consolare la sua coinquilina. Maria Teresa ha raggiunto il gruppo solo in un secondo momento, per comprendere cosa fosse accaduto.

Una volta compresa la situazione la mamma di Guenda Goria si è allontanata e ha raggiunto Patrizia.

Ma non solo, perché Maria Teresa si è messa a ridere e scherzare con la contessa De Blanck. Inoltre, Ruta non avrebbe detto alcuna parola per difendere la sua amica Stefania. Al contrario quando la 75enne ha etichettato Orlando con degli epiteti non replicabili, l'ex moglie di Amedeo Goria non ha detto o fatto nulla.

Il web critica l'atteggiamento della Ruta

Il comportamento di Maria Teresa Ruta sta dividendo l'opinione pubblica. Su Twitter, un utente ha cinguettato: "Mi dispiace ma io voterò solo Stefania. Maria Teresa si dimostra una furba". La ragazza poi ha proseguito riportando quanto accaduto: "Ruta un attimo prima stava consolando Stefania, ora lei a ridere e scherzare con la Contessa".

Secondo l'utente un'amica non si comporta in quel modo. Ma non solo, la ragazza si è detta convinta che la maschera di Maria Teresa stia cadendo settimana dopo settimana.

la contessa parlando di stefania ‘chi se la incula, gliel’hai detto a sta stronza?’



io non ne posso più di questa maleducazione è assurdo che le sia permesso di trattare sempre così le persone, ASSURDO.#GFVIP pic.twitter.com/T0MhGe49bo — mar 🍃 (@adorvmine) November 4, 2020

Il pensiero della ragazza, è stato condiviso anche dal marito di Stefania Orlando. Simone Gianlorenzi, su Twitter, ha sottolineato gli epiteti volgari con cui Patrizia De Blanck si è rivolta nei confronti di sua moglie. In risposta a Simone, un altro utente ha fatto notare che Maria Teresa Ruta rideva con la nobildonna mentre Stefania piangeva.

Altri telespettatori della diretta h24 invece, hanno sostenuto che la 60enne voglia solamente mettere pace all'interno del Reality Show.