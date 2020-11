Mancano ancora un po' di mesi al ritorno in tv dell'Isola dei Famosi, ma in rete già circolano le prime indiscrezioni su chi potrebbero essere i concorrenti. Amedeo Venza, tramite il suo profilo Instagram, ha riportato l'elenco di alcuni ex volti di U&D che accetterebbero di ricoprire il ruolo di naufrago nel reality di Canale 5: tra questi, amati tronisti o protagonisti che si sono fatti notare nel Trono Over.

Ex volti di U&D accostati al reality sulla sopravvivenza

L'Isola dei Famosi dovrebbe tornare su Canale 5 nei primi mesi del 2021, presumibilmente dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Sui social network stanno iniziando a serpeggiare i primi pettegolezzi sui personaggi che accetterebbero di prendere parte al difficile reality Mediaset: tra questi, figurerebbero molti ex di U&D.

In una stories che ha caricato su Instagram alcune ore fa, Amedeo Venza ha elencato gli ex tronisti che ricoprirebbero volentieri il ruolo di naufrago: tra loro ci sarebbero due ragazze, due ragazzi e due "veterani" del dating-show.

Stando alla voce che è arrivata all'orecchio dell'influencer pugliese, non disdegnerebbero il format sulla sopravvivenza: Angela Nasti (sorella della blogger Chiara che è stata sulla poltrona rossa quasi due anni fa), Giovanna Abate (prima corteggiatrice di Giulio Raselli e poi tronista nella scorsa stagione), Lorenzo Riccardi (spasimante non scelto da Giulia Cavaglià e protagonista del Trono Classico un paio d'anni fa) e Andrea Cerioli (ex volto del Grande Fratello, single a Temptation Island Vip e poi tronista di una recente edizione).

Sossio e Costantino: da U&D al possibile approdo all'Isola

Ai quattro giovani ex volti di U&D appena citati, si aggiungerebbero due storici protagonisti del dating-show di Maria De Filippi: Costantino Vitagliano (primo tronista del programma Mediaset, ex concorrente del GF Vip e oggi opinionista) e Sossio Aruta (ex cavaliere del Trono Over, partecipante a Temptation Island Vip con Ursula Bennardo e inquilino della casa del GF Vip nella quarta edizione).

Questi sei storici personaggi che sono diventati famosi grazie alla trasmissione pomeridiana di Canale 5, pare siano pronti ad accettare il difficile reality sulla sopravvivenza in partenza nel 2021.

Tutti questi possibili naufraghi hanno alle spalle uno o più programmi televisivi vissuti da protagonista: da Uomini e donne ad altri format simili come il Grande Fratello o Temptation Island.

Cast dell'Isola: voci su ex U&D e su Can Yaman

Quelli sui possibili naufraghi provenienti da Uomini e Donne, non sono gli unici Gossip che stanno circolando sulla prossima edizione dell'Isola dei Famosi.

In questi giorni, infatti, sta prendendo piede l'ipotesi che vorrebbe Ilary Blasi alla conduzione del reality che per anni è stato affidato all'esperienza di Alessia Marcuzzi. La moglie di Francesco Totti tornerebbe alla guida di un programma in diretta dopo l'addio al Grande Fratello Vip di un paio d'anni fa.

A ricoprire il ruolo di inviato dopo Stefano De Martino e Alvin, potrebbe essere l'attore del momento: si dice che Can Yaman, protagonista della serie turca DayDreamer- Le ali del sogno, sia in trattativa con Mediaset per entrare a far parte del cast fisso della trasmissione sulla sopravvivenza ma l'accordo non sarebbe ancora stato raggiunto.

La location dove saranno mandati i nuovi concorrenti, però, non dovrebbe essere un'isola dell'Honduras: anche a causa dell'emergenza sanitaria che è in corso, si vocifera che nel 2021 il reality potrebbe avere luogo alle Isole Canarie, quindi resterebbe in Europa.