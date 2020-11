L'ex dama di Uomini e donne Anna Tedesco ha annunciato di aver subito un grave lutto. L'ex esponente del trono over del talk show di Maria De Filippi ha comunicato l'avvenuta morte della madre.

L'annuncio è stato fatto dalla diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram. La donna non è riuscita a trattenere l'immenso dolore che sta provando in questo momento così delicato della sua vita. Naturalmente, non sono mancati i commenti di moltissimi fan e di altri ex compagni d'avventura della dama.

Anna Tedesco annuncia la morte di sua madre su Instagram

Anna Tedesco, ex esponente del trono over di Uomini e Donne, ha avuto un gravissimo lutto, in quanto sua madre è venuta a mancare.

La donna ha deciso di divulgare tale triste informazione attraverso il suo account personale di Instagram e lo ha fatto con una foto. Nell'immagine in questione sono presenti due mani, una è la sua e l'altra è quella di sua madre. A corredo di tale scatto, poi, è stata aggiunta una didascalia molto toccante. La protagonista ha esordito dicendo: "Ho imparato molte cose da te mamma". In seguito ha aggiunto: "Ma non ho mai imparato a vivere senza di te". La donna ha ammesso di essere devastata dal dolore al punto da invocare sua madre per fornirle la forza di andare avanti.

I commenti di supporto e cordoglio da parte dei fan

Nel post in questione, Anna ha anche detto: "Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte, perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte".

L'intervento della dama si è concluso così: "Mi manchi tantissimo mamma R.I.P". Tale post, naturalmente, è divenuto virale in poco tempo e in molti sono accorsi per fare le condoglianze alla dama. Tra i vari commenti sono spuntati anche alcuni messaggi scritti da personaggi più o meno conosciuti. Tra questi c'è il commento di Veronica Ursida, anche lei ex dama del trono over di Uomini e Donne, la quale ha detto: "Ti abbraccio forte Anna".

Chi è l'ex dama di Uomini e Donne

Stando a quanto trapelato dai precedenti post pubblicati dalla dama, pare che la madre fosse affetta da una brutta malattia da un po' di tempo. La dama non è mai voluta entrare nel merito della vicenda specificando di quale tipo di male si trattasse. In merito ad Anna Tedesco, invece, la donna è divenuta famosa ai telespettatori per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2017.

La sua volontà era quella di riuscire ad innamorarsi di nuovo dopo la fine di un lungo matrimonio durato ben 18 anni. Purtroppo, però, non è riuscita nel suo intento. Da tale unione, Anna ha avuto anche un figlio Maicol, che oggi ha 25 anni. La protagonista è nata nel 1967 ed è un'istruttrice di nuoto.