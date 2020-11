Continua inarrestabile il successo della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno sul piccolo schermo italiano. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Yigit per impedire a Can Divit di tornare con Sanem Aydin troverà il coraggio di dichiarare il suo amore alla scrittrice.

L’editore farà rimanere sconvolta la sorella di Leyla, dicendole addirittura di volerla sposare.

DayDreamer, trame turche: Yigit chiede la mano di Sanem

Gli spoiler delle puntate puntate che i telespettatori italiani potranno seguire prossimamente, dicono che Can dopo essere tornato ad Istanbul vorrà dimostrare a Sanem di non essere stato lui a distruggere il suo diario un anno fa.

Il fotografo finirà per avere un nuovo litigio con Yigit, proprio in presenza della scrittrice. Una volta messo con le spalle al muro l’editore sorprenderà Sanem, confessandole per la prima volta di amarla e di voler diventare suo marito. Quest’ultima spiazzata dalla proposta di matrimonio ricevuta e intimorita dalla reazione che potrebbe avere Can, sarà abbastanza confusa. Intanto Yigit non perderà tempo per far sapere al primogenito di Aziz di aver chiesto la mano della sorella di Leyla. Successivamente Sanem dimostrerà che il suo cuore continua a battere per Can, e capirà che Yigit non sia stato del tutto sincero con lei.

A questo punto la figlia minore degli Aydin vorrà respingere l’editore.

Intanto Melhat dopo aver ascoltato una conversazione tra Sanem e Leyla, crederà che sia stato Can a chiedere alla scrittrice di sposarlo. La pettegola di Istanbul metterà subito al corrente di quanto accaduto Nihat e Mevkibe, che si presenteranno a casa di Sanem con l’obiettivo di non farla riconciliare con il fotografo.

In particolare i coniugi Aydin anche se continueranno a voler bene a Can, crederanno che possa far soffrire di nuovo loro figlia.

Aziz e Mihiriban alleati, la sorella di Leyla teme di perdere di nuovo Can

In seguito Sanem e il fratello di Emre avranno una discussione accesa a causa di Yigit, invece i dipendenti della nuova Fikri Harika architetteranno un piano per far allontanare l’editore dalla scrittrice.

Purtroppo il fratello di Polen organizzerà una sorpresa romantica per Sanem preparando una location con tanto di fiori e candele, con la convinzione che accetterà di sposarlo. Nonostante la sorella di Leyla apprezzerà parecchio il gesto fatto da Yigit, continuerà a considerarlo soltanto un amico.

Nel contempo Aziz e Mihiriban faranno di tutto per far tornare il sereno tra Can e Sanem. Quest’ultima su richiesta della compagna del signor Divit farà da baby-sitter ad un neonato. La sorella di Leyla quando rimarrà da sola con il bambino verrà raggiunta da Can, che dovrà farle avere un messaggio da parte di suo padre Aziz: tra il fotografo e Sanem non passerà inosservata la forte complicità. Yigit riceverà un due di picche dalla scrittrice, dopo aver interpretato in modo sbagliato il contenuto di un dialogo tra Can e Aziz.

Infine l’editore farà cadere nella disperazione totale la sorella di Leyla, quando le confesserà che il fotografo lascerà ancora una volta la Turchia. Parecchio intimorita all’idea di perdere nuovamente il suo amato si recherà subito al porto, e si accorgerà di essere stata ingannata da Yigit.