Pamela Barretta ha condiviso con i suoi follower su Instagram un aggiornamento in merito alle proprie condizioni di salute. L'ex dama brindisina di Uomini e donne, che nei giorni scorsi non è stata bene, nella giornata di lunedì 16 novembre ha fornito dei dettagli in più in merito al problema che ha all'orecchio (si tratta di un timpano perforato). Per risolvere definitivamente la situazione Pamela dovrebbe essere operata ma non nasconde un certo timore nei riguardi della cosa.

Pamela Barretta dovrebbe essere operata

Pamela Barretta si è confidata con i suoi fan raccontando i suoi timori a cuore aperto in merito alle proprie condizioni di salute.

L'influencer pugliese ha infatti pubblicato alcuni video sulle sue storie Instagram, in cui ha dichiarato di avere il timpano dell'orecchio perforato. Purtroppo, l'unico modo per risolvere la problematica sarebbe quello di affrontare un intervento chirurgico. Pamela ha affermato di essere impaurita dall'operazione e di non sapere ancora se andare sotto i ferri.

Per l'operazione Pamela Barretta deve rasare parte dei capelli

Nella giornata del 16 novembre, Pamela Barretta si è presentata ancora in pigiama nelle sue storie social: ''Non sono proprio in forma, anzi, oggi sto meglio. Ieri sono stata male di nuovo''. Per curarsi, la dama brindisina sta prendendo l'antibiotico: ''Non so se operarmi, ma ho molta paura''.

Pamela ha in particolare dichiarato che uno dei motivi che la frenano dal sottoporsi all'intervento sarebbe il dover rasare parte dei capelli, per non parlare del dolore: insomma la ragazza è ancora titubante sulla decisione da prendere.

La nuova vita di Pamela Barretta dopo Uomini e Donne

Dopo la fine della sua relazione con Enzo Capo, con il quale aveva lasciato il programma Uomini e Donne, Pamela Barretta ha iniziato una nuova vita lontana dagli studi televisivi di Canale 5.

Al momento, l'ex dama gestisce la sua scuola di formazione professionale a Brindisi e fa l'influencer sui social. Spesso i suoi fan le fanno domande su un suo possibile ritorno nel dating show di Maria De Filippi ma, attualmente, sembrerebbe impossibile la partecipazione alla trasmissione, in quanto ha iniziato una frequentazione con Giovanni Villa, un ex cavaliere del parterre.

Dopo un primo allontanamento, sembrerebbe che la conoscenza fra Pamela e Giovanni stia proseguendo. Nel mese di ottobre la coppia si è concessa una gita ad Alberobello condividendo gli scatti sui propri profili social. Non resta che attendere un po' di tempo per vedere se Villa e Pamela ufficializzeranno la loro relazione. Riguardo all'intervento chirurgico, l'ex dama terrà sicuramente aggiornati i suoi follower tramite Instagram.