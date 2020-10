La notizia del presunto addio di Gemma Galgani da Uomini e donne, in questi giorni ha fatto il giro del web e dei social, lasciando interdetti i tantissimi fan della trasmissione sentimentale di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, c'è stato l'ennesimo scontro al vetriolo tra Tina e Gemma e questa volta la dama torinese ha ammesso di essere stufa del trattamento che le viene riservato da parte della sua nemica giurata, tanto da abbandonare lo studio.

La verità sull'addio di Gemma Galgani a Uomini e donne

Dopo il duro sfogo che Gemma ha fatto con la padrona di casa del fortunato dating show sentimentale delle reti Mediaset, la protagonista indiscussa del trono over ha 'gettato la spugna' e non è più rientrata in studio per continuare le registrazioni del programma.

Complice questo gesto, in molti hanno ipotizzato che questa ennesima discussione potesse rappresentare proprio l'addio definitivo della dama torinese. Ma è davvero così? Gemma ha scelto di ritirarsi dalla trasmissione di Canale 5, smettendo di cercare la sua anima gemella?

La smentita dello staff di Uomini e donne sull'addio di Gemma al programma

A fare un po' di chiarezza su quello che sta accadendo in queste ore negli studi romani di Uomini e donne è stato 'Blogo' che in queste ore ha chiesto informazioni dettagliate allo staff della trasmissione di Canale 5. E così è emerso che in realtà non ci sarà nessun addio da parte di Gemma, la quale proseguirà regolarmente il suo percorso.

"La risposta è stato un secco no", viene riportato sulle pagine di 'Blogo', sinonimo del fatto che la Galgani non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa e di darla per vinta alla sua nemica Tina Cipollari ma al tempo stesso anche lo staff di Uomini e donne non vorrebbe rinunciare alla presenza in studio della dama, ormai diventata un vero e proprio punto di riferimento nei pomeriggi di milioni di Italiani.

Continuano gli ottimi ascolti di Uomini e donne

I fan, quindi, possono stare tranquilli perché Gemma continuerà a mettersi in gioco e sarà ancora alla ricerca del suo 'principe azzurro' nonostante i continui battibecchi e gli scontri sempre molto accesi con Tina Cipollari. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, va detto che anche quest'anno la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi è leader indiscussa degli ascolti.

La media attuale risulta essere di oltre 2,6 milioni di spettatori al giorno pari ad uno share che supera la soglia del 21% e picchi di quasi tre milioni a puntata con il 23%. Numeri da record che consentono a U&D di mantenere la leadership auditel del pomeriggio.