Prosegue l'appuntamento del giovedì sera con Doc-Nelle tue mani, la fortunata Serie TV di Rai 1 che vede protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il 12 novembre andrà in onda la penultima puntata di questa prima stagione di grande successo che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista degli ascolti. Per chi non potesse seguirla in prima visione assoluta c'è la possibilità di recuperare il penultimo appuntamento con la fiction in replica streaming online ma anche in televisione su RaiPremium.

Doc-Nelle tue mani, la replica del 12 novembre in tv e streaming web

Nel dettaglio, la puntata di Doc-Nelle tue mani in programma questo giovedì 12 novembre potrà essere recuperata in replica streaming online accedendo al portale web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'app gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, si potranno rivedere tutti gli episodi della serie tv con Luca Argentero comodamente dal proprio telefono cellulare, senza dover accedere al computer di casa. La replica della penultima puntata di questa settimana, inoltre, sarà trasmessa anche in televisione su RaiPremium.

L'appuntamento con Doc è in programma per sabato 14 novembre a partire dalle ore 21:15 circa sul canale 25 el digitale terrestre e, a seguire, ci sarà l'appuntamento sempre in replica con L'Allieva 3.

La penultima puntata di Doc del 12 novembre: Andrea nei guai

Settimana dopo settimana la trama di questa prima stagione di Doc diventa sempre più irta di colpi di scena e proprio nel penultimo episodio di giovedì 12 novembre, il dottor Andrea Fanti dovrà fare i conti con un'altra pesantissima accusa che cadrà sulla sua testa.

Il medico interpretato da Luca Argentero verrà accusato di aver falsificato dei dati importanti legati ad una sperimentazione farmaceutica. Un duro colpo per Andrea che non potrà difendersi da queste pesanti accuse che gli verranno mosse, complice il fatto che non ricorda nulla del suo passato.

Andrea chiede aiuto ad Agnese e Giulia

Il medico, infatti, ha completamente resettato gli ultimi 12 anni della sua esistenza in seguito a quel terribile incidente che gli ha stravolto la vita e quindi non potrà avere le carte necessarie per potersi difendere. E proprio per questo motivo, Andrea continuerà a ripetersi se è stato davvero capace di compiere un gesto simile, arrivando così a falsificare i dati di una sperimentazione.

Per cercare risposte alle sue tormentate domande, Andrea chiederà aiuto anche alla sua ex moglie e a Giulia, la sua amante, sperando che le due donne, che sono state maggiormente in contatto con lui, possano aiutarlo a risolvere questo rebus che rischia di cacciarlo in guai seri.

Confermata la seconda serie di Doc con Luca Argentero

La prossima settimana, giovedì 19 novembre andrà in onda l'ultimo appuntamento di questa prima stagione con Doc e intanto si pensa già alla seconda serie. Complice il grande successo di ascolti che la fiction ha registrato nel corso di queste settimane è stato dato il via libera alle riprese dei nuovi episodi.

La conferma è arrivata sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che sul numero di questa settimana ha affermato che le riprese delle puntate della seconda serie partiranno nel 2021. Per la data di messa in onda di Doc 2, invece, non ci sono ancora conferme ufficiale ma non si esclude che possa arrivare già nel corso del prossimo anno, per la gioia dei numerosi fan curiosi di scoprire le nuove avventure del dottor Andrea Fanti, che ha stregato gli spettatori e il pubblico televisivo di Rai 1.