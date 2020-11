Gli intrighi e i colpi di scena sono ciò che mantengono vivo l’interesse dei fan della soap iberica Una vita. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che Genoveva Salmeron farà credere a Felipe Alvarez Hermoso di essere cambiata in positivo per poterlo riavere tra le sue braccia.

La darklady avvierà uno dei suoi astuti piani dopo essersi riconquistata la fiducia dell’avvocato, infatti quando la lascerà da sola con Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) farà capire di volerla uccidere facendola morire soffocata.

Una vita spoiler: Genoveva presta a Felipe 12 mila pesetas

Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani seguiranno a breve, Felipe si servirà della complicità di Mauro San Emeterio per scoprire dov’è finita la sua amata Marcia il giorno in cui avrebbero dovuto annunciare la loro relazione. L’ex ispettore di Acacias 38 riuscirà a scoprire che la brasiliana è stata sequestrata su richiesta di Ursula da Cesar Andrade, un trafficante di donne. Mauro e Alvarez Hermoso troveranno il nascondiglio del malvivente, e per poter salvare Marcia potranno contare anche sull’aiuto del commissario Aurelio Mendez.

A questo punto l’avvocato farà intendere a Cesar di voler acquistare la brasiliana, pur accettando di dargli una somma di denaro altissima.

In un primo momento, Felipe dopo aver venduto i gioielli della sua defunta moglie Celia si rivolgerà a Ramon, dopodiché convincerà Genoveva a prestargli dodicimila pesetas. Proprio quando avverrà lo scambio, Andrade spiazzerà Alvarez Hermoso dicendogli di aver scoperto la sua identità.

Cesar Andrade viene arrestato, Salmeron stringe con forza la catenina di Marcia

La situazione si complicherà nell’istante in cui un gruppo di uomini minacceranno il legale e Marcia con delle armi da fuoco. Nonostante la sparatoria verrà interrotta dall’arrivo di Mendez e Mauro, Cesar punterà una pistola alla tempia della brasiliana.

Nel bel mezzo della violenta colluttazione ad avere la peggio sarà la ragazza di colore che verrà ferita alla schiena, invece Andrade dopo aver ricevuto uno sparo da San Emeterio cadrà a terra. Mentre il malvagio rapitore verrà arrestato, le condizioni di salute di Marcia appariranno subito disperate, infatti sarà costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico per poter sfuggire alla morte. Genoveva intanto approfitterà della situazione per riavvicinarsi a Felipe, che sarà ai ferri corti con Mauro per non aver protetto la sua nuova fiamma.

A gran sorpresa l’avvocato anche se non manderà via Salmeron dall’ospedale in cui sarà ricoverata Marcia, ribadirà alla darklady di non amarla. In seguito Genoveva si scontrerà con Ursula per aver agito senza consultarla, e farà di tutto per contattare Arnau Balaguer, un medico residente a Barcellona in grado di estrarre dal corpo della brasiliana la pallottola rimasta incastrata.

Felipe quando saprà dell’interesse di Salmeron nei confronti di Marcia, si sentirà di doverla ringraziare. In realtà Genoveva continuerà ad avere delle cattive intenzioni, infatti quando l’avvocato si staccherà dal capezzale della brasiliana per incontrare Balaguer, stringerà con forza la catenina che la sua rivale avrà al collo. Per finire Genoveva darà l’impressione di voler strangolare Marcia.