Continua l'appuntamento settimanale con la serie Doc - Nelle tue mani, in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1. Il 5 novembre è stato trasmesso il quattordicesimo episodio della prima fortunata stagione del medical drama interpretato da Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro. I telespettatori che non hanno avuto la possibilità di seguire l'episodio in prima visione su Rai1 potranno recuperarlo sabato 7 novembre su RaiPremium (Canale 25) a partire dalle 21:20. Il titolo dell'episodio è 'Perdonare e perdonarsi' e ha affrontato due casi medici complessi, lasciando spazio anche alle vicende di ciascun personaggio, primo fra tutti Andrea Fanti e la sua indagine sul farmaco Satonal.

Riassunto Doc - Nelle tue mani in onda il 5 novembre: 'Perdonare e perdonarsi'

Il quattordicesimo episodio di Doc - Nelle tue mani è stato trasmesso su Rai1 in prima visione assoluta giovedì 5 novembre alle 21:25, 'Perdonare e perdonarsi'. Il protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero) ha cercato di scoprire la verità sui decessi inspiegabili avvenuti con la somministrazione del farmaco Satonal. Le sue insistenti indagini hanno fatto tremare il primario Marco Sardoni (Raffaele Esposito), coinvolto nella vicenda insieme alla moglie Irene. L'uomo ha infatti il timore che Fanti venga a conoscenza del loro coinvolgimento. Mentre l'ex primario ha continuato in modo ostinato le ricerche sul farmaco, in ospedale sono giunti due pazienti con gravi problemi.

Uno di questi è Chiara, ex di Lorenzo (Gianmarco Saurino) e ricoverata per overdose. Intanto lo specializzando Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino) ha deciso di continuare la sua carriera di medico in Italia e la parte difficile della vicenda è stata rivelare l'intenzione alla sua comunità.

La replica di Doc - Nelle tue mani, episodio 'Perdonare e perdonarsi' su RaiPremium il 7 novembre

'Perdonare e perdonarsi' è il quattordicesimo episodio di Doc - Nelle tue mani, trasmesso in prima serata su Rai1 il 5 novembre. Sarà possibile recuperare la visione dell'episodio o rivederlo sabato 7 novembre sulla rete free RaiPremium, il canale 25 del digitale terrestre.

A partire dalle 21:20, infatti, andrà in onda l'episodio che è già disponibile in streaming sul sito ufficiale RaiPlay, l'alternativa web alla messa in onda tradizionale. Nella piattaforma, messa a disposizione degli utenti dall'azienda Rai, si possono guardare tutti gli episodi di Doc - Nelle tue mani trasmessi fino ad ora. I contenuti vengono pubblicati subito dopo la trasmissione televisiva e possono essere visionati, oltre che su pc, anche su tablet e smartphone, tramite l'utilizzo dell'app RaiPlay, scaricabile negli store digitali.

Le parole di Luca Argentero sul finale di Doc - Nelle tue mani

La serie Doc - Nelle tue mani è giunta quasi alla conclusione. Mancano, infatti, altri due appuntamenti alla fine della prima stagione.

Il medical drama italiano ha riscosso un grande successo in termini di ascolti e gli appassionati fan della serie sono curiosi di sapere come si evolveranno le vicende di Fanti e degli altri personaggi prima della conclusione. L'interprete del protagonista, Luca Argentero, in una delle interviste rilasciate sul web, ha parlato del finale di stagione riferendosi agli interrogativi senza risposta della prima parte andata in onda in primavera. L'attore che dà il volto ad Andrea Fanti ha dichiarato che nell'ultimo episodio arriveranno delle 'cose secche e dure' che risolveranno alcune questioni. Alcune di quest'ultime, invece, resteranno momentaneamente senza soluzione.