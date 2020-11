Non finisce di far parlare di sé una della coppie più chiacchierate di Temptation Island 8, quella formata dai due napoletani Speranza Capasso e Alberto Maritato. La loro storia d'amore sembra non essere del tutto conclusa. In un'intervista del 14 novembre, ospite della trasmissione Non Succederà Più di Giada Di Miceli su Radio Radio, Speranza ha lasciato intendere un possibile ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato che si stava impegnando per riconquistarla.

Speranza e Alberto, un possibile ritorno di fiamma

Sembra, dunque, non essere finita la storia travagliata tra Speranza e Alberto. I due si sono lasciati dopo 16 anni di fidanzamento al falò di confronto finale a Temptation Island.

Il programma condotto da Alessia Marcuzzi è stato molto seguito in questa ottava edizione, anche grazie alle vicende delle coppie in gara, tra cui quella dei due napoletani. Speranza e Alberto hanno partecipato al programma per via di una situazione sentimentale non proprio idilliaca. Le tre settimane sull'isola hanno messo a nudo le incertezze di Alberto nei confronti della sua ragazza, e lo hanno spinto tra le braccia della tentatrice Nunzia.

Al falò di confronto finale i due sono usciti separati, ma Speranza aveva dichiarato di essere ancora innamorata di Alberto. Una volta concluso il programma la rottura tra i due è stata definitiva, per via del doppio gioco di Alberto, che ha tentato di portare avanti entrambe le relazioni.

Ma, nell'intervista a Radio Radio, Speranza non ha completamente chiuso la porta in faccia al suo ex ragazzo, che starebbe facendo di tutto pur di riconquistarla.

Tar Speranza e Alberto c'è ancora una possibilità di ritornare insieme

La storia d'amore tra Speranza e Alberto sembra non essersi conclusa definitivamente.

A fare chiarezza su ciò è stata la ragazza napoletana durante un'intervista a Radio Radio due giorni fa. In diretta radiofonica, la giovane di Brusciano non ha escluso un possibile riavvicinamento con il suo ex, che si sta impegnando molto per riconquistarla: “Vedremo se in futuro ci potranno essere le possibilità di un ritorno insieme''. Ma, ha anche aggiunto, che per il momento ha bisogno dei suoi spazi e che solo il tempo saprà dare le giuste risposte.

Durante l'intervista non sono mancati i riferimenti anche alla single Nunzia, che sembrava aver stregato il cuore di Alberto sull'isola. Speranza ha affermato di non credere del tutto alle parole della ragazza: ''Lei dice che si sono baciati, lui dice che non è stato un vero e proprio bacio. Io non credo a nessuno dei due''. Infine ha voluto chiarire anche la situazione tra il suo ex fidanzato e i suoi genitori. Alberto aveva affermato che le difficoltà di ricucire un rapporto con Speranza erano dovute alla famiglia di lei. Situazione prontamente smentita da Speranza.