Le anticipazioni di Tempesta d'amore annunciano grandi svolte nella vita dei personaggi che animano il Furstenhof. I riflettori saranno tutti puntati su Ariane. Werner inizierà a sospettare che la nuova fiamma di Christoph abbia acquistato una parte delle azioni dell’albergo per vie illegali. Deciso a scoprire la verità, il vecchio albergatore minaccerà la signora Kalemberg. Nel frattempo, il lussuoso albergo si preparerà ad accogliere Valentina, la figlia di Robert. Dopo aver scoperto che suo padre è in grosse difficoltà di coppia, la ragazza chiederà aiuto a suo nonno. Il cavallo di Tim si infortunerà e il ragazzo incolperà Steffen per ciò che è successo a Nero.

Per saperne di più, leggete le trame delle puntate della soap bavarese che andranno in onda nella settimana 7-13 dicembre su Rete 4.

Anticipazioni italiane Tempesta d'amore: Werner minaccia Ariane

Dopo ciò che è successo nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, in quelle nuove, in onda da lunedì 7 a domenica 13 dicembre su Rete 4, Werner sospetterà che Ariane abbia acquistato alcune azioni del Furstenhof in maniera illegale. Nonostante le minacce del vecchio albergatore, la signora Kalemberg si mostrerà fredda e insensibile. Anche Linda inizierà a sospettare che la donna di suo fratello nasconda qualcosa di brutto.

Successivamente, la donna confesserà a Christoph che trova Ariane ambigua.

Sebbene il dark man sostenga sempre la sua fidanzata, questa volta le parole della sorella lo spingeranno a spiare ogni singolo movimento di Ariane. Quest'ultima si sentirà molto umiliata perché non solo il suo fidanzato ha perso fiducia in lei, ma ha anche iniziato a spiarla. Con il cuore ferito, la signora Kalemberg deciderà di dare un’altra possibilità a Christoph, chiedendogli di darle una sola ragione per non mandare all’aria la loro relazione.

Senza nemmeno pensarci, allora, il fratello di Linda le chiederà di diventare sua moglie.

Robert finge di stare bene e rifiuta l'aiuto di tutti

Nel frattempo, Robert si butterà a capofitto nel lavoro per superare la fine della sua storia d’amore con Eva. Alfons e Hildegard si renderanno conto il padre di Valentina sta molto male e così decideranno di prendersi cura di lui.

Purtroppo, il figlio di Werner rifiuterà l'aiuto delle persone a lui care. In seguito, i telespettatori italiani assisteranno al ritorno di Valentina. Il suo ingresso avverrà proprio quando Robert sta vivendo la sua crisi di coppia, in una condizione molto disperata. Anche se il padre fa credere alla figlia di stare bene, la giovane Valentina si allarmerà e chiederà al nonno Werner di aiutarla.

Spoiler Tempesta d'amore, puntate dal 7 al 13 dicembre: Nero s'infortuna

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate italiane di Tempesta d'amore, Steffen dirà a Tim che suo padre ha espresso il desiderio di fare una terapia di equitazione allo stallone. Il gemello di Boris, però, negherà il permesso e i due finiranno per discutere pesantemente.

Pieno di rabbia, il figlio di Dirk sbatterà accidentalmente la porta della stalla dei cavalli in modo da far scappare Nero. Successivamente, il fratello gemello di Boris scoprirà che lo stallone ha una brutta ferita e incolperà Steffen per il suo infortunio.

Franzi deciderà di stare accanto a Tim, almeno fino a quando Nero non sarà di nuovo in perfetta forma. Quando, però, Dirk insulterà il figlio di Christoph per aver incolpato Steffen di ciò che è successo a Nero, la frutticoltrice prenderà le difese di Tim.