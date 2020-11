Beautiful torna nel pomeriggio di mercoledì2 dicembre dove le trame saranno incentrate ancora sulle gravi condizioni di Katie Logan. La donna dopo essersi risvegliata, verrà a sapere che la sua vita dipenderà da un trapianto di rene e sarà disperata, così come il resto della famiglia. Anche Flo non potrà fare a meno di essere preoccupata per la salute della zia, dopo aver appreso del suo ricovero in ospedale da Sally. Nel frattempo Quinn, venuta a sapere del fidanzamento del figlio con Sally, cercherà di convincere Wyatt a non sposare la giovane Spectra.

Beautiful, anticipazioni: la vita di Katie dipende da un trapianto di rene

Nelle ultime puntate di Beautiful i telespettatori hanno assistito al malore di Katie, trasportata poi d'urgenza in ospedale. Le notizie per la minore delle sorelle Logan non saranno affatto buone. Dopo i primi accertamenti le verrà diagnosticata una grave insufficienza renale, diagnosi confermata anche da ulteriori esami a cui verrà sottoposta. Katie, dopo ore di incoscienza, si risveglierà e, suo malgrado, apprenderà che la sua vita dipenderà da un trapianto di rene a cui i medici la dovranno sottoporre il prima possibile.

Beautiful, spoiler 2 dicembre: tutta la famiglia in ansia per Katie

La notizia sconvolgerà non poco la giovane Logan, la quale non vorrà passare un altro calvario come quello vissuto anni prima a seguito del trapianto di cuore.

Accanto a lei, le sorelle e Bill Spencer, il quale si sentirà impotente di fronte a tutto ciò. Per Katie sarà una lotta contro il tempo e, nel corso del nuovo episodio di Beautiful, si verrà a sapere che, non sarà così facile trovare un rene compatibile e che escluda un rigetto. Per questo motivo, si ventilerà l'ipotesi che il donatore possa essere un familiare.

Intanto Quinn cercherà di convincere Wyatt a non sposare Sally. La moglie di Eric non è affatto una estimatrice di Spectra e non ne farà mistero nemmeno con il figlio. Proprio mentre i due discuteranno, Quinn riceverà la chiamata di Eric che la informerà del ricovero di Katie. Intanto anche Flo sarà venuta a sapere del fidanzamento di Wyatt e Sally e ne rimarrà stupita.

Flo preoccupata per le gravi condizioni di Katie

In Beautiful inoltre, Flo verrà anche a sapere di quanto accaduto a Katie proprio da Sally e sarà molto preoccupata per la zia, nonostante il violento diverbio avuto con lei solo pochi giorni prima. La giovane inoltre, sarà preoccupata anche per Shauna, dopo aver intuito che la madre sembrerà essersi presa una sbandata per Ridge. Dando uno sguardo a ciò che accadrà nei prossimi episodi invece, nelle trame ricomparirà anche Thomas Forrester il quale non esiterà a minacciare nuovamente il piccolo Douglas. Il segreto sulla notte passata insieme da Ridge e Shauna non rimarrà tale per molto tempo, visto che ne parleranno Danny e Vinny al Bikini Bar.

Per saperne di più bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.