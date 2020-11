Le anticipazioni tedesche di Tempesta D'Amore sono cariche di tensioni e grossi colpi di scena. Si avvicina il finale della sedicesima stagione dell'amatissima soap bavarese, la vita di Tim Saalfeld sarà appesa a un filo. Alle operazioni di salvataggio del fratello gemello di Boris prenderà parte anche Franzi. Riuscirà la giovane Krummbiegl a evitare il peggio? Di seguito, le trame delle puntate di Sturm Der Liebe che andranno in onda l'anno prossimo su Rete 4.

Anticipazioni tedesche di Tempesta D'Amore: la felicità di Tim e Franzi è in pericolo

Dalla prima volta che si sono visti a quando diventeranno ufficialmente una coppia ci vorrà più di un anno.

Alla fine, Tim e Franzi apriranno il loro cuore e capiranno di essere profondamente innamorati tanto da decidere di diventare marito e moglie. Purtroppo, una donna dal cuore di ghiacchio farà di tutto per rovinare la loro favola d'amore. Non si tratta di Nadja, visto che uscirà di scena nelle nuove puntate che andranno in onda in questi giorni su Canale 5.

A distruggere la felicità dei protagonisti della sedicesima stagione di Tempesta D'Amore sarà Ariane, interpretata dall'attrice Viola Wedekind. Il motivo di tanta crudeltà è dovuta dal profondo odio che prova nei confronti di Christoph, il padre dei gemelli Tim e Boris.

Il piano crudele di Ariane

Dalle anticipazioni delle puntate di Tempesta D'Amore in onda attualmente su Das Erste, la prima rete televisiva pubblica tedesca, emergono che Ariane metterà in atto un piano crudele per distruggere la vita dell'uomo che odia profondamente.

Infatti, la crudele Kalanberg farà rapire Tim per poi chiedere un riscatto milionario al signor Saalfeld. L'albergatore si renderà conto che per avere quella cifra richiesta dal rapitore dovrà vendere le sue quote del Furstenhof.

Robert e Werner riusciranno a trovare un acquirente per le quote di Christoph che pagherà così il riscatto.

Il rapitore, però, non manterrà la parola data, infatti, Tim non verrà consegnato al padre. Purtroppo, la situazione degenererà a causa delle condizioni di salute del fidanzato di Franzi. È risaputo che il giovane ragazzo soffre di una malattia cronica contratta quando viveva in Tailandia. Di solito, la tiene sotto controllo con dei farmaci, ma durante il periodo di prigionia avrà difficoltà a contrastarla a causa della mancanza di medicine.

Ariane non avrà nessuna pietà per il figlio di Christoph e attuerà un altro piano per far soffrire l'albergatore.

Spoiler Tempesta D'Amore, puntate tedesche: Tim tra la vita e la morte

Stando alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, il cuore di ghiaccio della signora Kalanberg non si scioglierà nemmeno di fronte alla malattia cronica di Tim, anzi farà recapitare a Christoph un video dove si vede suo figlio in preda al delirio febbrile. Per la gioia di Ariane, il signor Saalfeld sprofonderà nella disperazione più nera di un pece. Solo Franzi non si perderà d'animo, anzi si metterà subito alla ricerca del fidanzato.

Grazie a una fitta ricerca, la Krummbiegl troverà un indizio che le farà capire l'esatta ubicazione di Tim.

Quest'ultimo verrà trasportato d'urgenza in ospedale dove lotterà tra la vita e la morte, ma grazie ai medici il ragazzo verrà dichiarato fuori pericolo. A quel punto, Tim avrà un solo obiettivo: sposare Franzi.