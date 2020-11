Lunedì 16 novembre riparte una nuova settimana con la soap opera Un posto al sole. Gli spoiler delle nuove puntate, che saranno trasmesse fino al 20 novembre su Rai 3, alle ore 20:45 circa, rivelano che tra Silvia e Michele la situazione continuerà a peggiorare e ormai tra i due si verrà a creare una vera e propria frattura. Intanto le scelte lavorative di Niko non verranno viste di buon occhio dai suoi familiari, mentre Patrizio deciderà di fare un passo avanti con Rossella.

Un posto al sole, spoiler 16-20 novembre: Michele e Silvia sempre più lontani

Nel dettaglio, gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Silvia e Michele, in seguito alla terribile aggressione che ha sconvolto le loro vite, non riusciranno a riprendere in mano le redini della loro relazione.

I due appariranno sempre più distanti e scontrosi l'uno con l'altro.

In particolar modo per Silvia, in questi nuovi appuntamenti, ci sarà occasione di poter riflettere su come si sta evolvendo la sua relazione e per la donna arriverà il momento di prendere delle decisioni. Il rapporto conflittuale tra Michele e Silvia, infatti, finirà per avere delle pesanti conseguenze anche sull'armonia di Rossella, figlia della coppia. Come se non bastasse, questa delicata situazione finirà per creare dei problemi a Michele anche dal punto di vista lavorativo.

Patrizio ci riprova con Rossella

Tra Rossella e Patrizio sembrerà non essere ancora finita del tutto e i due giovani ragazzi dovranno fare i conti con i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Proprio per questo motivo che Patrizio deciderà di compiere un nuovo passo avanti nei confronti della ragazza.

Spinto da Alex e Vittorio, deciderà di riprovare a rimettere in piedi la sua relazione con Rossella: riuscirà a riconquistare il cuore della figlia di Silvia e Michele?

Niko accetta il nuovo lavoro: gli spoiler di Un posto al sole al 20 novembre

Occhi puntati anche su Niko, che si troverà in una delicata situazione dal punto di vista lavorativo. Gli spoiler di Un posto al sole dal 16 al 20 novembre rivelano che il ragazzo accetterà il nuovo incarico presso lo studio Leone, ma questa sua scelta creerà molte perplessità tra i suoi familiari, che non vedranno di buon occhio questa nuova collaborazione.

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi di Un posto al sole, in prima visione assoluta su Rai 3, è possibile riguardare in streaming tutte le puntate della soap opera. Per farlo basta accedere al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'app omonima per tablet e cellulari, che permette di avere gli episodi a portata di mano e di rivederli in qualunque momento della giornata, comodamente da qualsiasi dispositivo mobile.