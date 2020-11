Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole annunciano un ritorno di fiamma tra due giovani protagonisti della soap partenopea. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 16 fino a venerdì 20 novembre, Patrizio e Rossella, infatti, vivranno un momento di passione che potrebbe essere l'inizio di un nuovo cammino per la ex coppia.

Tra Michele e Silvia, invece, le cose sembreranno peggiorare a causa di un comportamento del giornalista. Intanto Niko, dopo aver lasciato lo studio Navarra, intraprenderà un nuovo percorso lavorativo ma non sembrerà felice. Susanna si accorgerà del malessere del suo ex fidanzato e si sentirà in colpa.

Un posto al sole, Giulia porterà avanti la campagna contro il razzismo, ma creerà un litigio tra Silvia e Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 16 al 20 novembre raccontano che tra Michele e Silvia ci sarà ancora molta tensione. Dopo aver subito l'aggressione, la donna non sarà più quella di una volta e avrà anche dei pregiudizi nei confronti dei rom. Giulia si occuperà di una campagna di sensibilizzazione contro il razzismo e coinvolgerà Michele nel suo progetto. La diversità di vedute tra i coniugi sull'argomento porteranno a un'altra discussione che avrà delle conseguenze sia sul rapporto con Rossella, sia sul lavoro del giornalista.

Per Rossella, intanto, arriverà un periodo di confusione sentimentale, perché la ragazza comincerà a nutrire nuovamente interesse per il suo ex fidanzato.

Patrizio vorrebbe ritornare insieme a Rossella e gli amici lo sosterranno

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 20 novembre rivelano che tra Patrizio e Rossella ci sarà una svolta inaspettata. I due ragazzi, infatti, si lasceranno andare alla passione e faranno l'amore, dopo un lungo periodo di lontananza.

Il figlio di Raffaele, sostenuto dai suoi amici Alex e Vittorio, sarà convinto di tornare con la studentessa. Rossella, tuttavia, non sarà così sicura del suo rapporto con Patrizio e non riprenderà subito il suo rapporto con lui.

Le anticipazioni parlano anche di un chiarimento tra il giovane chef e Ilaria, l'amica di Rossella che pare essersi infatuata del ragazzo.

Nel frattempo, per Niko inizierà una nuova avventura lavorativa allo studio Leone, ma per lui non sarà semplice abituarsi ai nuovi ritmi. Quando Susanna lo incontrerà, si renderà subito conto dell'infelicità del suo ex fidanzato e si sentirà terribilmente in colpa. Per aiutare Niko, la ragazza prenderà una sofferta e inaspettata decisione.

Per Roberto Ferri arriverà il momento di raccogliere i frutti del suo piano contro i cantieri di Marina. L'imprenditrice, infatti, sarà in forte difficoltà con gli operai che organizzeranno una protesta. Ad affiancare la donna ci sarà Fabrizio, che però non si rivelerà all'altezza della situazione.