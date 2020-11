Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità per i telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre su Rete 4 alle ore 19:35, Christoph Saalfeld (interpretato dall'attore Dieter Bach), deciderà di trasferire le quote delle sue proprietà ad Ariane Kalenberg, per evitare di perdere tutto.

Nel frattempo Linda, Steffen e Franzi salveranno la vita a Dirk Baumgartner. In seguito Linda sarà talmente felice per aver aiutato l'uomo, che in un momento di confusione lo bacerà improvvisamente.

Franzi, Steffen e Linda salvano la vita a Dirk

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 30 novembre al 4 dicembre, Christoph sarà convinto che Linda non sia in buona fede e penserà di intestare le quote delle sue proprietà ad Ariane, ma non saprà ancora se la donna sia disposta ad accettare la sua offerta.

Nel frattempo accadrà qualcosa di imprevisto che coinvolgerà Franzi, Steffen e Linda. I tre infatti cercheranno di impedire a Dirk di togliersi la vita. Successivamente Christoph sarà sempre più convinto e porterà avanti la sua scelta di intestare le sue quote ad Ariane Kalenberg.

Linda e Dirk sempre più vicini

Linda sarà assai felice di aver salvato la vita a Dirk e in momento di smarrimento lo bacerà.

Dopo tale gesto, Linda si pentirà e penserà di aver commesso uno sbaglio.

In seguito Christoph mostrerà ad Ariane il proprio piano per non perdere tutti i suoi averi, la donna ascolterà le premesse dell'imprenditore e deciderà di aiutarlo con piacere. Nel frattempo Tim ringrazierà Steffen per avergli concesso di vedere il video che scagionerà definitivamente Franzi.

Christoph e Ariane incontrano Schultz

Christoph e Ariane si incontreranno con Schultz, poi i due trasferiranno le valigette con i 5 milioni e andranno dal notaio per ufficializzare la transazione. Dopo l'incontro Christoph sarà notevolmente soddisfatto.

Intanto Tim sarà assai meravigliato del comportamento di Steffen, poiché non avrebbe mai pensato che il giovane potesse essere così importante per lui.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

In attesa che vadano in onda le future puntate di Tempesta d'amore è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione grazie al sito dedicato MediasetPlay.it.

La registrazione all'apposita piattaforma è gratuita, al suo interno si possono trovare anche altri contenuti particolari, come i video-clip riguardo ai personaggi e alle trame della soap opera tedesca.