Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, Eva e Robert avranno alcuni problemi, l'uomo sarà parecchio nervoso e turbato per il fatto che Christoph sia il vero padre del piccolo Emilio e non saprà come reagire. Frattanto Eva si accorgerà del comportamento del marito e deciderà di andarsene di casa per un po' di tempo, così avviserà Robert della sua decisione, ormai irreversibile. In seguito Christoph si accorgerà che Eva si è trasferita dai Sonnbichler, così comincerà ad avere parecchi sospetti.

L'imprenditore inizierà ad avere il dubbio che Emilio non sia figlio di Robert e penserà di poter essere lui il vero padre del bambino. Natascha, invece, confesserà a suo marito Michael di amarlo ancora.

Spoiler Tempesta d'amore: Eva turbata dal comportamento di Robert

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 23 al 27 novembre, Robert continuerà ad essere molto angosciato per il fatto di non essere il vero padre del piccolo Emilio e non riuscirà ad accettare che il ruolo spetti a Christoph. Più tardi Eva si renderà conto del malumore di Robert, così consiglierà all'uomo di non partecipare al battesimo di Emilio, per evitare di rovinare l'evento. La donna rimarrà assai turbata dall'atteggiamento di Robert e preferirà non vederlo alla cerimonia per il suo bambino, se l'uomo non ha intenzione di fargli da padre.

Nel frattempo André darà una notizia assai importante a Natascha.

Natascha si dichiara a Michael

André avviserà Natascha del fatto che suo marito Michael è stato assunto presso un ospedale di Berlino e che l'uomo partirà il pomeriggio stesso per prendere subito servizio. Dopo le parole di André, Natascha andrà a cercare Michael e lo pregherà di non partire, poi la donna gli confesserà di essere ancora innamorata di lui e di voler tornare ad essere una coppia.

Michael resterà notevolmente stupito dopo la dichiarazione di Natascha e non saprà come comportarsi, ma la Schweitzer farà di tutto purché suo marito rimanga con lei. Intanto Eva non riuscirà ad accettare il comportamento di Robert, così deciderà di allontanarsi per alcuni giorni e dirà all'uomo che andrà a stare dai Sonnbichler insieme ad Emilio.

Successivamente Christoph noterà lo strano atteggiamento di Eva e comincerà a sospettare che il bambino della donna possa essere suo figlio. L'imprenditore comincerà a pensare all'eventualità di essere davvero il padre di Emilio e non sarà per niente dispiaciuto, anzi sarà contento al solo pensiero.