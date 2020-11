Veronica De Nigris torna parlare delle fine della frequentazione con Nicola Vivarelli che, come noto, ha lasciato il programma per impegni di lavoro. A destare scalpore nelle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, è stata l'affermazione proprio di Nicola che, nel momento in cui ha chiuso la conoscenza con la dama, ha rivelato di aver trascorso una notte di passione con lei. Fatto, questo, smentito dalla diretta interessata sia in puntata che sull'ultimo numero di U&D Magazine. Anche Nicola sulle pagine del settimanale è tornato sull'argomento, parlando anche del suo addio (temporaneo) al dating-show di Maria De Filippi.

U&D, Nicola confessa di aver passato una notte di passione con Veronica

Tra Veronica e Nicola Vivarelli la conoscenza non si è conclusa bene. Tra i due, in una delle ultime puntate di Uomini e donne, è andata in scena una lunga discussione che li ha portati a scegliere strade diverse. Il tutto in concomitanza con la partenza di Nicola per ragioni di lavoro e che lo porteranno lontano dall'Italia per diversi mesi. La lite si è poi conclusa con una confessione di Nicola che ha spiazzato tutti. Il cavaliere ha infatti rivelato di aver passato una notte "bollente" con Veronica. Quest'ultima ha prontamente smentito. Oggi a distanza di giorni, sia Veronica che Nicola sono tornati a parlare dell'argomento attraverso le pagine di U&D Magazine.

Veronica smentisce Nicola Vivarelli: "Non siamo andati oltre"

Nel dettaglio, Veronica ha ammesso che tra lei e Nicola c'è stata intimità ma che i due non sono andati oltre. Parole che confermano quanto dichiarato dalla dama in puntata. La donna ha anche voluto precisare che l'ammissione di Nicola in puntata l'ha messa parecchio in imbarazzo, soprattutto di fronte ai suoi genitori.

La 35enne inoltre, ha confessato che molto probabilmente con Vivarelli qualcosa sarebbe successo nel prosieguo della frequentazione, "ma non era e non è mai accaduto".

Nicola Vivarelli lascia Uomini e donne per lavoro

Stando alle parole dei due protagonisti rilasciate sul Magazine di Uomini e donne, si viene a sapere che la sera stessa della puntata incriminata, i due si sono sentiti al telefono.

Anche in questa occasione hanno discusso e, a tal proposito, sul settimanale, Nicola si è detto dispiaciuto del fatto che Veronica non se la sia sentita di portare avanti la conoscenza a distanza. Nonostante tutto, il 26enne non si è pentito di aver rivelato la loro notte focosa. Dichiarazioni che confermano dunque, la sua versione dei fatti. Dove starà la verità? Intanto, l'ufficiale di Marina, si è detto felice di aver avuto la possibilità di ballare con Gemma proprio prima di congedarsi da Uomini e donne. Si resta in attesa di capire se e quando tornerà nel parterre di Maria De Filippi.