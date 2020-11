Alta tensione tra Nicola Vivarelli e Veronica De Nigris nel corso della puntata dell’11 novembre di Uomini e donne. Nello studio di Maria De Filippi il giovane cavaliere ha annunciato il suo addio al programma per motivi di lavoro. “Sono un po’ emozionato, mi dispiace lasciare ma a breve mi imbarcherò” - ha precisato il 26enne in partenza per le Bahamas. Dopo la precisazione il toscano si è soffermato sull’evoluzione della frequentazione con Veronica. Quest’ultima ha spiegato di essere rimasta delusa da alcuni comportamenti di Vivarelli e dal fatto che il corteggiatore voglia continuare a relazionarsi con Angelica una volta lasciato il programma.

Nel corso del botta e risposta Nicola ha raccontato di aver avuto un momento intimo con la beneventana che non ha nascosto il proprio malumore per le dichiarazioni del terzo ufficiale della marina mercantile che prima di lasciare lo studio ha ballato con Gemma Galgani.

Nicola Vivarelli lascia Uomini e Donne: 'Mi dispiace ma devo imbarcarmi'

Nicola Vivarelli ha lasciato il parterre di Uomini e Donne tra rivelazioni e veleni. Nel corso della puntata dell’11 novembre il cavaliere ha confermato di provare un reale interesse per Veronica De Nigris e che non voleva partire per le Bahamas senza aver fatto chiarezza sul loro rapporto. “Non abbiamo deciso di uscire insieme ma vorrei continuare a sentire sia lei che Angelica” - ha precisato il 26enne.

Dall’altra parte Veronica ha manifestato le sue perplessità mentre Angelica ha lasciato lo studio dopo essere venuta a conoscenza che Nicola aveva trascorso la serata con la rivale.

In seguito Maria De Filippi si è soffermata sulla decisione di non uscire insieme dalla trasmissione nonostante i baci e il feeling mostrato nelle recenti esterne.

La conduttrice ha poi chiarito che Veronica avrebbe dovuto lasciare il people show per continuare a frequentare il terzo ufficiale della marina mercantile. Ipotesi che la dama non ha preso in considerazione in quanto ritiene che il cavaliere non le abbia trasmesso le certezze che si aspettava.

Il 26enne racconta il momento intimo con Veronica, Tina attacca la dama

In puntata Veronica De Nigris si è scontrata anche con Tina Cipollari per il bacio scambiato con Nicolas. “Sei stata superficiale dopo il casino che hai fatto e dopo essere venuta a conoscenza della sua partenza” - ha sottolineato l’opinionista di Uomini e Donne. Da parte sua la dama ha precisato di non voler uscire dal programma perché il 26enne continua a dimostrare interesse per Angelica. A questo punto il cavaliere è uscito allo scoperto e ha raccontato che tra lui e Veronica c’è stato qualcosa in più di un bacio. “Non ce la faccio, è più forte di me. Abbiamo fatto l’amore”.

Dichiarazione che ha suscitato la reazione stizzita di Tina che si è scagliata contro la beneventana che si è difesa sottolineando che con Nicola si è creato soltanto un momento intimo ma che non è andata fino in fondo.

Esternazione che non ha convinto l’opinionista: “Sei bugiarda”. Alla fine Vivarelli ha chiesto scusa a Veronica dopo aver precisato di aver cercato lui la dama e che quest’ultima inizialmente non lo voleva neanche incontrare. Prima di lasciare il dating show il cavaliere ha ballato con Gemma Galgani.