Il 3 novembre è accaduto qualcosa di mai visto a U&D: al termine della puntata, i discorsi di alcuni corteggiatori di Sophie sono stati velocizzati dagli addetti ai lavori forse perché ritenuti poco incisivi e rilevanti. Nino, Alberto e gli altri spasimanti della bella Codegoni sono stati criticati sia da Maria De Filippi che dagli altri membri del cast per il poco carattere che hanno dimostrato di fronte allo scarso interesse dichiarato dalla tronista. La redazione ha applicato il fast forward in fase di montaggio, rendendo inascoltabili le parole che i ragazzi hanno usato per giustificarsi dalle accuse.

Episodio inedito a U&D: corteggiatori nel mirino

La puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 il 3 novembre, sarà ricordata soprattutto per il trattamento che hanno ricevuto i corteggiatori di Sophie dagli addetti ai lavori. Oltre ad essere criticati pesantemente per le loro mancate reazioni, i ragazzi che ambiscono a conquistare il cuore della tronista 18enne sono stati in qualche modo ignorati dalla redazione del dating-show.

Nella parte finale dell'appuntamento odierno con il programma di Maria De Filippi, infatti, i discorsi che hanno fatto gran parte degli spasimanti della Codegoni sono stati velocizzati in fase di montaggio: le cose che hanno detto Nino e gli altri per difendersi dagli attacchi, infatti, sono state portate avanti con la tecnica del fast forward.

È la prima volta da quando la trasmissione Mediaset esiste che la produzione sceglie di "mandare avanti" in maniera artificiale ma palese la puntata: solitamente, infatti, i momenti che non vogliono essere mandati in onda, vengono tagliati nel montaggio e non velocizzati come è successo oggi.

Sophie non è interessata a nessuno: i corteggiatori restano a U&D

La scelta della redazione di U&D di velocizzare i discorsi dei corteggiatori di Sophie, è arrivata dopo che quest'ultima ha ammesso di non provare interesse per nessuno. Anche se sono passati mesi da quando ha iniziato l'avventura nel dating-show, la 18enne non ha ancora trovato qualcuno che le suscitasse forti emozioni e la voglia di rivedersi dopo un'esterna.

Anche Nino, che la Codegoni ha baciato durante il loro ultimo appuntamento, è stato incluso in questo discorso dalla tronista: il giovane ci è rimasto male, ma non ha mai minacciato di eliminarsi come in tanti gli hanno suggerito.

"È brutto da dire, ma in quel momento avrei baciato chiunque mi avesse consolata. Ero giù", ha detto la milanese.

Quando si è accorta che nessuno dei giovani del cast aveva intenzione di lasciare il programma dopo le dure parole di Sophie, Maria De Filippi ha commentato: "Ma non fate prima a dire che non ve ne volete andare?".

Gianni e Maria dalla parte di Sophie: i corteggiatori di U&D non convincono

Anche se è stata molto cruda nel suo discorso, Sophie ha convinto quasi tutti quando ha detto che non riesce a provare interesse per nessuno dei ragazzi con i quali sta uscendo.

Maria De Filippi l'ha invitata a non avere fretta, perché prima o poi anche lei incontrerà la persona che le farà battere il cuore. Gianni Sperti, invece, se l'è presa con gli attuali corteggiatori della Codegoni: "Lei ha una personalità che vi sovrasta. Non ha bisogno di un ragazzo che accetta tutte le sue decisioni".

Nonostante i rimproveri e le critiche ricevuti, nessuno dei corteggiatori della tronista 18enne si è alzato ed ha lasciato lo studio.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate dopo quella che è andata in onda il 3 novembre, fanno sapere che Sophie eliminerà molti dei giovani che oggi non ha voluto salutare, Nino in primis.