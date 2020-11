Domenica 1° novembre è stata registrata una nuova puntata di U&D: il blog Vicolo delle News ha anticipato quello che è successo in studio tra dame e cavalieri, e tra i tronisti e rispettive corteggiatrici. Il cast del dating-show ha riaccolto una vecchia conoscenza: Riccardo Guarnieri è tornato in studio per cercare l'amore. A qualche mese dalla rottura con Ida Platano, il pugliese ha accettato di rimettersi in gioco nel parterre maschile. Biagio sta per prendere una decisione tra Gemma e Sabina, mentre Tina Cipollari era in collegamento perché è entrata a contatto con un positivo al coronavirus.

Riccardo rientra a U&D dopo l'addio a Ida

Una delle anticipazioni più interessanti della puntata di U&D che è stata registrata poche ore fa, è quella riguardante il ritorno in studio di uno dei protagonisti più amati del recente passato. Vicolo delle News informa i fan del dating-show che Riccardo Guarnieri è rientrato nel parterre del Trono Over a più di sei mesi dalla sua ultima partecipazione. Dopo aver chiuso definitivamente la turbolenta storia d'amore con Ida Platano, il cavaliere ha deciso di rimettersi in gioco nel programma che potrebbe fargli incontrare l'anima gemella.

Il pugliese è riapparso davanti alle telecamere di Canale 5 a molto tempo di distanza dall'ultima volta: era lo scorso inverno, infatti, quando l'uomo lasciò la trasmissione insieme alla dama bresciana con la quale ha avuto un lunghissimo tira e molla.

La relazione con la parrucchiera, però, è terminata prima dell'estate e oggi Riccardo si sente finalmente pronto a voltare pagina nel cast del programma che gli ha dato fama e popolarità.

Tina assente in studio, Biagio indeciso tra due dame di U&D

Un'altra notizia che è saltata subito all'occhio di chi ha letto le anticipazioni della registrazione di U&D dell'1 novembre è quella dell'assenza di Tina agli studi Elios.

Maria De Filippi ha spiegato ai presenti che la Cipollari sarebbe intervenuta in collegamento da casa sua perché, essendo entrata in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus, ora è in quarantena in attesa di ulteriori accertamenti medici.

L'opinionista, però, non ha risparmiato i soliti attacchi a Gemma Galgani sulla liason con Biagio: il cavaliere è uscito sia con la torinese che con Sabina durante la settimana ma, nonostante sia fortemente in dubbio su chi preferisca, ha detto che nella prossima puntata prenderà una decisione definitiva tra le due.

Gianluca senza corteggiatrici e Davide elimina Rossana a U&D

Per quanto riguarda i giovani, nella registrazione di U&D di domenica 1° novembre c'è stato l'addio definitivo di Gabriella a Gianluca: i due hanno avuto un faccia a faccia in camerino, dopodiché lei l'ha salutato e si è autoeliminata. Se il romano è rimasto per ora senza corteggiatrici, il collega Davide potrebbe essere vicino alla scelta: il tronista ha escluso Rossana dalla rosa delle sue pretendenti, perciò per lui ora rimangono soltanto Beatrice e Chiara.

Sophie ha fatto una bella esterna sia con Matteo che con Antonio, tanto da arrivare ad ammettere di provare interesse per entrambi i ragazzi. Vicolo delle News, infine, anticipa che Aurora Tropea ha litigato di nuovo con Gianni Sperti ma ha anche deciso di porre fine alla conoscenza con Giancarlo perché non crede fino in fondo all'interesse che lui professa di provare nei suoi confronti.

La puntata si è conclusa con una sfilata a tema, ma la notizia che farà discutere a lungo i fan del programma è quella del ritorno nel cast fisso di Riccardo. Guarnieri, infatti, è stato un protagonista assoluto delle ultime stagioni del dating-show, ma ora è pronto a ripartire senza Ida.