Tra i protagonisti delle ultime stagioni di Uomini e donne vi è sicuramente Nicola Vivarelli, che ha fatto molto parlare di se per la sua storia con la dama Gemma Galgani ma anche per la sua ultima, recentissima decisione di abbandonare la trasmissione dei sentimenti. Una notizia che ha un po' allarmato i fan di Nicola che speravano di continuare a vederlo in trasmissione anche sei il ragazzo ha ammesso di aver preso questa decisione per motivi di lavoro. Intanto, in una recente intervista rilasciata al sito SuperGuidaTv, Nicola non ha escluso che in futuro potrebbe tornare in trasmissione magari in una veste diversa.

Dopo l'addio a Uomini eDonne, Nicola non esclude un ritorno da tronista

Nel dettaglio, quando gli viene chiesto se gli facesse piacere ritornare a Uomini e donne magari nelle vesti di nuovo tronista, Nicola non ha escluso che tale ipotesi la prenderebbe seriamente in considerazione.

Il ragazzo ha poi smentito che tale offerta gli sia stata già fatta per l'inizio di questa nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, ma per un eventuale futuro ci penserebbe su.

"Se mi venisse proposto accetterei" ha dichiarato senza alcun tipo di esitazioni il giovane Nicola aggiungendo che è andato via da Uomini e donne single ma nel caso in cui dovesse ritornare la situazione non cambierà e continuerà ad essere alla ricerca del 'grande amore' della sua vita.

'Ho rifiutato GF Vip e Isola dei famosi' rivela Nicola di U&D

E poi ancora nel corso di questa intervista Nicola ha anche ammesso che, durante l'estate, è stato contattato sia per partecipare al Grande Fratello Vip sia per la nuova edizione dell'Isola dei famosi.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani, però, ha dichiarato di aver rifiutato entrambe le due proposte che gli sono state fatte per rispettare gli accordi presi con la redazione di Uomini e Donne e, alla fine, è tornato di nuovo nello studio del dating show di Maria De Filippi.

A proposito della sua decisione di abbandonare il programma, Nicola non ha nascosto che un po' gli è dispiaciuto dato che in questi mesi ha avuto modo di conoscere delle belle persone e di fare delle conoscenze importanti.

Immancabile anche il ringraziamento alla redazione della trasmissione di Canale 5.

Il bilancio di Nicola sull'esperienza a Uomini e Donne

"Ho imparato a rapportarmi con le altre persone e ora mi sento diverso" ha dichiarato Nicola facendo un bilancio della sua esperienza passata a U&D, aggiungendo che adesso si sente decisamente più maturo e ha imparato anche a farsi scivolare maggiormente le cose addosso.

"Questa esperienza mi ha aiutato molto" ha sottolineato Nicola, augurandosi che il suo possa essere solo un 'arrivederci'.