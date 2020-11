Dopo averla vista piangere e ammettere il blocco che ha nel lasciarsi andare a Uomini e Donne, Sophie è finita al centro del Gossip per un suo possibile addio alla trasmissione. Stando all'indiscrezione che ha riportato Amedeo Venza, la bella Codegoni starebbe seriamente pensando di abbandonare il trono senza fare la scelta: l'interesse che non riesce a provare per i suoi corteggiatori, sarebbe la ragione principale di un presunto addio anticipato della 18enne al dating-show.

Sophie di Uomini e Donne potrebbe lasciare il trono

Le ultime puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda, sono state molto difficili per Sophie: la ragazza, tra le lacrime, ha ammesso di non provare nulla per nessuno dei suoi corteggiatori.

Sebbene Maria De Filippi l'abbia rassicurata suggerendole di darsi un po' di tempo in più, si dice che la giovane stia meditando sul suo futuro in trasmissione.

In una Instagram Stories che ha pubblicato Amedeo Venza il 4 novembre scorso, si può leggere: "Sophie sembrerebbe sempre più vicina ad una scelta, sì ma di abbandonare il trono".

"La ragazza non si sente pronta al 100% nel proseguire l'avventura, e a metterci del loro sono anche i corteggiatori non proprio svegli della tronista. Come andrà a finire?".

Insomma, stando a questo rumors, la bella Codegoni potrebbe non portare a termine il percorso nel dating-show che ha cominciato a settembre con tutte le buone intenzioni.

Le parole di Sophie a Uomini e Donne stroncano i corteggiatori

Prima che Amedeo Venza lanciasse in rete il pettegolezzo sul possibile addio anticipato di Sophie a Uomini e Donne, i fan del programma si erano concentrati sul discorso che la modella ha fatto ai suoi corteggiatori nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5.

Con sincerità, infatti, la tronista ha detto di non provare niente per i ragazzi che la stanno corteggiando e di non pensare a nessuno di loro quando è a casa.

Di fronte alle affermazioni non proprio lusinghiere della Codegoni, neppure uno dei suoi spasimanti si è alzato ed è andato via dallo studio: Gianni Sperti e Maria De Filippi, infatti, hanno fatto notare ai presenti il poco carattere che stanno dimostrando i corteggiatori alla 18enne, che invece avrebbe bisogno di qualcuno che le tenga testa e non che si faccia andare bene tutto.

Sophie sminuisce il suo primo bacio a Uomini e Donne

Il corteggiatore che probabilmente avrebbe dovuto reagire più di altri alle esternazioni di Sophie, è Nino: il ragazzo, infatti, è l'unico che è riuscito a strappare un bacio alla tronista nell'ultima esterna che hanno fatto.

Quando il giovane le ha fatto notare che si sono scambiati delle dolci affettuosità, però, la 18enne ha detto: "Non voglio sembrare cattiva, ma in quel momento avrei baciato chiunque. Ero giù e mi sarei lasciata andare con qualsiasi ragazzo mi avesse consolata".

La modella, dunque, ha sminuito il bacio che c'è stato tra lei e Nino (l'unico fino ad oggi per lei) ma, nonostante questo, il suo spasimante non si è auto eliminato anche solo per una questione di orgoglio.

Le anticipazioni sulle puntate di U&D che sono state registrate di recente, però, informano i telespettatori che Sophie eliminerà molti suoi corteggiatori (Nino compreso) e proverà a ripartire da zero. L'indiscrezione che ha riportato Venza, però, non lasciare presagire nulla di buono sul futuro della tronista: pare che la bella milanese abbia dei forti dubbi se continuare o meno l'avventura nel dating-show.

Nel fine settimana dal 6 all'8 novembre, dovrebbe registrarsi una nuova puntata, quindi presto si potrebbe sapere qualcosa in più sulla ragazza e sul suo trono in bilico.