Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di sabato 14 novembre rivelano che in studio si è festeggiato il compleanno di Tina Cipollari. Gemma Galgani ha commentato la panna presente sul dolce, alludendo a cosa si potrebbe fare con essa. La dama torinese è uscita con Biagio Di Maro e Maurizio e in studio è arrivato un signore di 41 anni per conoscerla e lei lo ha tenuto.

Anticipazioni Uomini e Donne: il compleanno di Tina e il commento di Gemma

Le anticipazioni esclusive riportate sul blog di Isa e Chia, rivelano che Maria De Filippi, per festeggiare il compleanno di Tina Cipollari, ha fatto preparare una torta grande.

Gemma Galgani ha chiesto se il dolce potesse essere portato fuori dallo studio, perché aveva paura, visti i precedenti, che l'opinionista di Uomini e Donne gliela tirasse addosso. Cipollari ha detto che non era necessario portare il dolce lontano da lei, perché era talmente grande che se gliela avesse lanciata l'avrebbe cosparsa di panna dalla testa all'inguine. Gemma, sentendo il commento di Tina, ha replicato in modo ironico: ''Bene, con la panna si possono fare tante cose!''.

Spoiler Uomini e Donne: Gemma esce con Biagio e Maurizio

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 13 novembre, in studio aveva fatto il suo ingresso Maurizio, un cinquantenne lombardo. Durante la sua presentazione, il cavaliere aveva espresso la sua preferenza per Veronica, ma la dama campana aveva detto che l'uomo era troppo grande per lei.

Nella registrazione del 14 novembre, Gemma Galgani ha raccontato di essere uscita con Maurizio, ma le anticipazioni non hanno fornito dettagli sull'esito della serata e non hanno rivelato i commenti della dama torinese. Gemma ha continuato la sua frequentazione con il cavaliere napoletano Biagio ed è uscita anche con lui.

Un cavaliere 41enne per Gemma Galgani

Gemma Galgani, che sta contemporaneamente uscendo con Biagio Di Maro e Maurizio, ha fatto entrare in studio un nuovo cavaliere, arrivato per conoscerla. Il signore che ha scritto per Galgani ha 41 anni e la dama ha deciso di tenerlo. Anche in questo caso non sono trapelati i commenti di Tina Cipollari in merito alla decisione di Gemma di tenere un uomo più giovane di lei di 30 anni.

L'unica cosa certa, al momento, è che Maurizio, nella puntata andata in onda venerdì 13 novembre, aveva dichiarato in studio: ''Cerco una donna che non mi crei problemi'' e chissà se Galgani sia proprio la donna che rispecchi la sua richiesta. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne o le registrazioni per vedere chi tra Biagio, Maurizio o il nuovo cavaliere, sia l'uomo giusto per Gemma.