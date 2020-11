Nel pomeriggio di venerdì 27 novembre 2020 è stata registrata un'altra puntata di U&D, seguitissimo programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento si è aperto con Gemma, decisa a frequentare il 50enne Maurizio. C'è stato poi uno scontro verbale dello stesso Maurizio con Valentina, riferendo che la ragazza avrebbe avuto rapporti con due cavalieri. Stando a quanto riferisce Il Vicolo delle News, i due sono stati protagonisti di un duro dibattito. La loro conoscenza sembra andare molto bene e dopo il bacio della scorsa settimana sono sembrati convinti più che mai a continuare il loro rapporto.

Maurizio si difende, Valentina forse smascherata

Nel corso della registrazione della puntata che andrà prossimamente in tv, la Galgani ha spiegato che aveva chiesto a Maurizio di mangiare la pizza a casa sua, ma l'uomo, fingendo di non aver capito l'invito fatto da Gemma, aveva deciso di portarla fuori a cena. Vedendo la reazione del cavaliere, Valentina Dartavilla Lupi ha detto alla Galgani che Maurizio ha sempre riferito di non aver nessuna attrazione fisica (e nemmeno mentale) nei confronti dell'ex di Giorgio Manetti e che la redazione aveva fatto di tutto per fargli corteggiare Gemma. Successivamente Maurizio si è difeso dall'attacco e per tirare le sue difese ha innanzitutto detto a Valentina di essere una bugiarda e che si sarebbe inventata tutto.

Dopo un diverbio, l'uomo ha mostrato degli screenshot di una chat tra lei (Valentina) e Costantino Diana, un cavaliere rimasto per poco tempo all'interno del programma televisivo. In merito a questa conversazione tra i due, la trentacinquenne ha provato a convincere Diana nel dire alla redazione che loro si erano incontrati solo per vedere un film.

Ma stando alle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, tra la Dartavilla Lupi e Costantino ci sarebbe stato qualcos'altro: i due avrebbero avuto dei rapporti intimi.

La sfilata di Gemma

Come precisato da Il Vicolo delle News, Maurizio ha riferito a Maria che la bolognese avrebbe avuto rapporti intimi anche con il cavaliere Nicola Mazzitelli, momentaneamente non presente in studio causa Covid.

Valentina e Nicola si sarebbero messi d'accorso per attendere il rientro in studio dell'uomo per dire a tutti l'intenzione di uscire insieme dal programma. Dopo che le acque si sono calmante, durante la registrazione del 27 novembre Gemma è stata protagonista di una sfilata e ha sorpreso tutti i partecipanti con un balletto romantico sulle note di Flashdance. Al termine del balletto la Galgani ha chiuso la sua performance facendosi buttare addosso un secchio d'acqua. La torinese ha ricevuto i complimenti per la sua performance sia dai cavalieri presenti che dal pubblico. Presa di euforia, Gemma ha invitato a cena Maurizio e, come anticipato da Il Vicolo delle News, ha fatto intendere l'intenzione di voler andare oltre dopo la cena romantica.

Essendo forte il desiderio per Maurizio, la dama torinese avrebbe espresso la sua volontà di chiudere per sempre ogni rapporto con il napoletano Biagio.