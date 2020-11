Le anticipazioni delle nuove puntate settimanali di Una vita in onda su Canale 5 dal 30 novembre al 6 dicembre raccontano della pericolosa situazione nella quale è coinvolta Marcia. Mauro è convinto che dietro la sua sparizione ci sia Ursula, ma non ha ancora fatto i conti con Andrade.

Intanto, Felicia sarà disperata al solo pensiero di sposare Ledesma. Il suo sacrificio è stato fatto per un unico fine, ovvero proteggere Emilio e la sua storia d'amore con Cinta. Il giovane Pasamar, vedendo la madre in quelle condizioni, deciderà di partire per Santander.

Genoveva perderà il controllo e non riuscirà a fingere così bene di essere realmente pentita, cosa che farà insospettire Felipe.

L'unico suo pensiero sarà per il piano di Ursula finalizzato a eliminare per sempre Marcia, ora in bilico per colpa dell'odiato Mauro San Emeterio.

Una Vita, le anticipazioni settimanali su Canale 5

Cosa succederà nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 30 novembre al 6 dicembre su Canale 5? Mauro non riuscirà a tenere a bada l'impazienza di Felipe. L'avvocato in un primo momento crederà che Marcia l'abbia lasciato perché non convinta del suo amore.

Successivamente però, si renderà conto che dietro la sua sparizione c'è qualcosa di oscuro e drammatico. Qualcuno ingannerà Mauro, facendogli credere che la bella brasiliana si trovi in un magazzino abbandonato poco lontano dal quartiere di Acacias.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Mauro scoprirà a sue spese che la soffiata era fasulla. In realtà, Marcia si trova nelle mani del perfido Andrade, un uomo senza scrupoli che tratta donne di diversa provenienza. Nascosto e blindato in una villa faraonica, l'uomo sta tendendo in ostaggio Marcia.

Emilio pronto a tutto per salvare la madre nelle nuove puntate di Una Vita

Negli episodi settimanali di Una Vita ci sarà spazio anche per la storia di Emilio e Cinta. Il giovane Pasamar sarà stanco di sottostare alle angherie di Ledesma e nello stesso tempo vorrà togliere sua madre da una spinosa situazione.

Felicia ha infatti accettato di sposare Cesareo in cambio della libertà di Emilio.

Josè verrà a sapere del reale motivo per cui Ledesma tiene sotto scacco la famiglia Pasamar e si offrirà di aiutare Emilio. Il giovane, tenendo nascosto il tutto a Cinta, prenderà la decisione di partire per Santander, così da scoprire qualcosa di compromettente su Ledesma.

Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 30 novembre al 6 dicembre, Carmen e Lolita continueranno a non andare d'accordo e a punzecchiarsi reciprocamente. Genoveva invece terrà sotto stretta osservazione Felipe, preoccupata che il piano di Ursula per eliminare la povera Marcia vada in fumo.