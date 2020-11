La registrazione di Uomini e donne di venerdì 6 novembre fornisce molte novità riguardanti i protagonisti del trono over e del trono classico. Gemma Galgani, che sta frequentando Biagio, ha iniziato una nuova conoscenza con il 50enne Maurizio, mentre Gianluca De Matteis, dopo che Gabriella si è autoeliminata, è rimasto senza corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma frequenta Biagio e Maurizio

Gemma ha iniziato da qualche settimana una conoscenza con Biagio, ma il cavaliere napoletano non le ha dato l'esclusiva ed è ancora indeciso fra lei e Sabina. Galgani, nonostante si sia scambiata dei baci con Di Maro, ha deciso di aprirsi contemporaneamente a nuove conoscenze.

Le anticipazioni esclusive de 'Il vicolo delle news' riportano che Gemma ha iniziato una frequentazione anche con Maurizio, un cinquantenne e sembra essersi presa già una cotta per lui. I commenti alle vicende sentimentali da parte di Tina Cipollari, anche per questa registrazione sono stati fatti da casa perché l'opinionista è in quarantena e non può essere presente in studio.

Spoiler Uomini e Donne: Gianluca resta senza corteggiatrici

Durante la registrazione del 1° novembre, si era venuti a conoscenza che Gianluca De Matteis e Gabriella Maglione avevano avuto una discussione durante l'esterna e la ragazza, dopo essersi lamentata con il tronista di non aver ricevuto le attenzioni che secondo lei meritava, si era autoeliminata.

Gianluca, dopo l'abbandono della ragazza, ha dichiarato di averla pensata e che le era mancata al punto da richiamarla per tornare in trasmissione, ma Gabriella non ne ha voluto sapere e il suo interesse per il tronista è andato scemando. Non essendo presente neanche una ragazza per lui in studio, De Matteis è rimasto senza corteggiatrici.

Registrazione Uomini e Donne 6 novembre : Biagio è ancora indeciso

Nonostante Biagio avesse dichiarato la settimana precedente che sarebbe arrivato a una scelta fra le sue dame, Di Maro ha detto di essere ancora indeciso fra Gemma e Sabina, pertanto, nella nuova registrazione, il cavaliere napoletano non è arrivato ancora ad una scelta che gli consenta di dare un'esclusiva a una delle due donne.

Per il trono over Michele che non sta più frequentando Roberta, ha terminato anche la conoscenza con Giada. Mentre Riccardo Guarnieri è uscito con Giulia e si è sentito anche con un'altra ragazza. Non resta che attendere le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne o la messa in onda delle nuove puntate, per sapere se Gemma e Maurizio proseguiranno la loro conoscenza e se Gianluca De Matteis riuscirà ad avere nuove corteggiatrici o se riuscirà a recuperare il suo rapporto con Gabriella.