Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera statunitense "Beautiful", meglio nota in patria con il titolo ben più esteso "The Bold and the Beautiful". Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia su Canale 5 dall'8 al 14 novembre 2020, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e la domenica alle ore 14.05.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla crisi matrimoniale di Brooke e Ridge, alla volontà di Bill di incastrare Thomas per i suoi crimini, alla cieca fiducia di Ridge nei confronti del figlio e ai dubbi che il Forrester inizierà a nutrire nei confronti della moglie.

Le accuse di Bill

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Bill si convincerà che sia stato Thomas a causare in qualche modo la morte accidentale di Emma. Sicuro delle sue convinzioni, lo Spencer senior si recherà in ospedale per affrontare il ragazzo e spingerlo a confessare il suo crimine. Al confronto, però, sopraggiungerà Ridge che cercherà in tutti i modi di difendere il figlio alle gravi accuse che gli verranno imputate. Nonostante ciò, Bill continuerà a proclamare la colpevolezza di Thomas asserendo di avere anche delle prove che dimostrano il coinvolgimento del ragazzo nell'incidente che è costato la vita ad Emma. Nel frattempo, Brooke si rifiuterà categoricamente di scusarsi con Thomas per ciò che è successo tra loro giorni prima.

Thomas si dimostrerà molto impaziente di lasciare l'ospedale per tornare a condurre la sua vita di sempre accanto a suo figlio Douglas e al resto della sua famiglia. Donna e Katie si domanderanno in che modo Ridge e Brooke possano salvare il loro matrimonio dalla crisi in cui è sprofondato. I due coniugi, infatti, saranno sempre più lontani a causa di Thomas: Brooke inizierà a nutrire dei dubbi sull'innocenza del figliastro, mentre Ridge sospetterà che sia stata proprio sua moglie a spingere il figlio giù dalla scogliera.

I dubbi di Ridge

Dopo aver parlato con Bill e Brooke, Ridge ritornerà in ospedale e chiederà a Thomas quanto sia realmente coinvolto nella morte della povera Emma. Il Forrester senior, infatti, inizierà a chiedersi come mai il figlio non abbia prestato nessun soccorso alla giovane nonostante avesse avuto tutto il tempo per farlo dalla sua auto.

Poco dopo, però, si verrà a sapere che Thomas ha cancellato tutti i dati registrati nella cronologia del suo Gps in modo che nessuno possa venire a conoscenza dei suoi ultimi spostamenti. Ignaro di tutto ciò, Bill chiederà con successo a Brooke il permesso di accedere al garage di casa Forrester per esaminare l'automobile di Thomas. Giunto lì, però, lo Spencer avrà un'amara sorpresa. Più tardi, Steffy deciderà di recarsi in ospedale per andare a trovare suo fratello.