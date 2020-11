La registrazione di Uomini e donne di domenica 1° novembre fornisce molte novità riguardanti il trono over. Riccardo Guarnieri è tornato a sedersi nel parterre per trovare una compagna, mentre Roberta Di Padua ha deciso di chiudere con Michele Dentice. Gianni Sperti, non fidandosi di Aurora e Giancarlo, ha controllato i loro telefoni, ma non ha trovato nulla.

Riccardo Guarnieri ritorna a Uomini e Donne

Le anticipazioni esclusive de Il vicolo delle news riportano che Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano, ha fatto il suo ritorno in studio e ha deciso di sedersi nuovamente nel parterre maschile, per provare a trovare una compagna.

Ida e Riccardo, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, avevano partecipato a Temptation Island e qualche tempo dopo, si erano lasciati. Guarnieri non aveva rilasciato dichiarazioni dopo la chiusura definitiva con Ida. Nella registrazione del 1° novembre, Riccardo è tornato nello studio per rimettersi in gioco e provare a cercare la sua metà.

Roberta chiude con Michele

Nel corso della puntata andata in onda venerdì 30 ottobre, Roberta e Michele avevano dimostrato di avere qualche problema di coppia. La dama di Cassino aveva rimproverato il personal trainer campano di non essere presente durante la giornata e di non chiamarla mai, ma di mandarle solo messaggi o vocali. Michele invece aveva detto che Roberta non si dimostrava interessata a lui, rimproverandole di non fargli domande sulla sua vita.

Nella registrazione del 1° novembre, Di Padua ha detto che la situazione con Dentice non è migliorata e il personal trainer non è stato presente, pertanto ha deciso di chiudere la frequentazione con lui.

Gianni controlla i telefoni di Aurora e Giancarlo

Aurora ha iniziato una frequentazione con Giancarlo da qualche settimana.

Nelle ultime puntate andate in onda ci sono stati scontri con Gianni perché l'opinionista di Uomini e Donne non si fida della dama. Nella registrazione del 1° novembre, Aurora si è seduta al centro dello studio con Giancarlo e ha detto di essere quasi innamorata di lui. Al contrario, il cavaliere ha dichiarato di essere preso mentalmente da Aurora, ma di non essere attratto da lei.

Gianni Sperti, non credendo al racconto della coppia, ha ipotizzato che i due si fossero messi d'accordo in precedenza, pertanto ha voluto controllare i loro cellulari per trovare qualche messaggio compromettente che confermasse la sua teoria, ma non ha trovato nulla. Non resta che attendere le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne o la messa in onda delle nuove puntate, per sapere se Roberta, Riccardo e Aurora troveranno una compagna/o all'interno della trasmissione.