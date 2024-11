Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne in onda nella settimana 11-15 novembre rivelano che Ciro lascerà lo studio dopo essere stato lasciato a casa da Martina.

La tronista deciderà di non portarlo in esterna, concentrandosi su altri due pretendenti, scatenando così la reazione contrariata del corteggiatore napoletano.

Nel frattempo, Alessio metterà in discussione l'atteggiamento di Prasanna e verrà bacchettato da Maria De Filippi.

Ciro lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne 11-15 novembre

Martina concentrerà le sue nuove esterne su Gianmarco e Mattia.

Saranno loro i due pretendenti con i quali farà delle nuove uscite per conoscerli meglio.

La reazione di Ciro non sarà delle migliori: non gradirà di essere stato lasciato in panchina per una settimana e finirà per scagliarsi verbalmente contro la tronista per il suo atteggiamento.

Ciro lascerà lo studio e andrà via dalla trasmissione. Un modo di fare che spingerà Martina a far intervenire la produzione del talk show per potergli chiedere di fermarsi per un confronto.

Maria bacchetta Alessio, Diego chiude con Claudia

Durante le puntate, si parlerà anche di Prasanna e Alessio. Quest'ultimo metterà in discussione il comportamento della dama, ipotizzando che abbia già qualcun altro all'esterno della trasmissione.

Un modo di fare che non piacerà affatto a Maria De Filippi: la padrona di casa del talk show interverrà per bacchettare Alessio, facendogli presente che è poco carino ciò che sta insinuando sul conto di Prasanna.

Nel frattempo, Claudia e Diego si separeranno dopo aver scelto di provare a conoscersi fuori dallo studio tv.

La dama svelerà che è stato Diego a interrompere questa frequentazione, aggiungendo di essere interessata anche al cavaliere Andrea.

Quest'ultimo, però, non sarà disposto ad approfondire la conoscenza con la dama.

Mediaset trionfa negli ascolti con U&D

Nuovi appuntamenti che si preannunciano densi di sorprese per gli oltre 2,4 milioni di spettatori che tutti i giorni seguono la trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5.

In questo inizio novembre, il talk show ha confermato la sua leadership nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16, portandosi a casa una media del 23% di share.

Numeri che permettono alla trasmissione di staccare la concorrenza Rai di circa 10 punti percentuali, con picchi di share che hanno raggiunto anche la soglia del 25%.