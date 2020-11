La storia d'amore tra due protagonisti del recente passato di U&D continua ad appassionare i fan e i curiosi: Veronica Ursida non accetta che tra lei e Giovanni Longobardi sia tutto finito, per questo gli ha scritto una lettera molto toccante. L'ultimo numero di Di Più ha pubblicato il lungo messaggio che la romana ha rivolto al suo ex per invitarlo a dare un'altra chance al loro rapporto: la relazione sarebbe terminata a causa della forte gelosia del cavaliere soprattutto nei confronti di un ex compagno della dama.

Veronica prova a riavvicinarsi a Giovanni lontano da U&D

Era lo scorso settembre quando Giovanni e Veronica di U&D annunciavano la loro rottura sui social network: a distanza di circa due mesi da quel momento, la Ursida non si è ancora rassegnata a perdere l'uomo che ha conosciuto in televisione in primavera e col quale ha vissuto un altalenante legame sentimentale.

Per provare a riconquistare Longobardi, la dama del Trono Over ha scritto una lunga lettera che il settimanale Di Più ha pubblicato in questi giorni.

Nel suo sfogo la romana ha spiegato le ragioni per le quali secondo lei è finita col compagno, la maggior parte delle quali avrebbero a che fare con l'eccessiva gelosia di lui. "Menti sapendo di mentire. Non hai mai accettato il fatto che io abbia rivisto il mio ex. Te la sei presa e hai dubitato di me", ha fatto sapere la protagonista della scorsa stagione del dating-show di Canale 5. Veronica, però, ha anche precisato che se ha riallacciato per un periodo i rapporti con una sua vecchia conoscenza è stato soltanto per "compassione": l'uomo avrebbe scoperto a Roma di aver contratto il coronavirus e, non conoscendo nessun altro nella capitale, si sarebbe affidato alle cure e al supporto dell'ex fidanzata.

"Mi è sembrato giusto e lo rifarei", ha aggiunto la Ursida in merito a uno dei motivi per i quali Giovanni ce l'avrebbe tanto con lei.

La dama di U&D chiede un'altra chance a Giovanni

Nella lettera che ha fatto recapitare al settimanale, Veronica ha ammesso di sentire la mancanza di Giovanni, e lo stesso varrebbe per lui: "Mi scrivi che ti manco.

Ti avrei voluto affianco quando sono stata operata e non ti nego che ti penso ancora". Una delle premesse affinché possa andare in porto un ritorno di fiamma con Longobardi, però, è che quest'ultimo si fidi di più della compagna e limiti la sua eccessiva gelosia: "Non posso più tollerarla, devi smetterla di guardarmi con sospetto".

Nonostante questo, però, la Ursida tornerebbe immediatamente con il cavaliere di U&D, al quale ha rivolto il seguente invito: "Cancelliamo il passato, riproviamoci tornando a corteggiarci".

Le accuse di Giovanni alla redazione di U&D

Prima che Veronica provasse a riconquistarlo con una lettera pubblica, Giovanni era finito al centro del Gossip per alcune dichiarazioni al veleno che ha fatto contro chi lavora per Uomini e donne. Nel corso di una diretta Instagram, infatti, il napoletano si è lasciato andare a parole poco carine nei confronti della redazione del dating-show del quale è stato protagonista fino a poco prima dell'estate.

"È tutto pilotato. Ti usano e poi ti buttano quando non gli servi più", ha tuonato Longobardi sui social network.

Il napoletano ha criticato anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre l'unica per la quale ha avuto un pensiero positivo è Maria De Filippi.

Sebbene il programma di Canale 5 gli abbia permesso di conoscere la Ursida, il cavaliere del Trono Over non ha una buona opinione di chi lavora dietro le quinte: secondo l'uomo, i redattori e gli autori si dimostrerebbero affettuosi con i protagonisti finché servono alle dinamiche dello show, dopodiché li snobberebbero pubblicamente e nel privato.