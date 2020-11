Riccardo Guarnieri è tornato a U&D dopo aver chiuso definitivamente la tormentata storia d'amore con Ida Platano: il Trono Over ha riaccolto il pugliese ma non la parrucchiera, che oggi si dice pronta a ricominciare da sé stessa ma non ancora dalla televisione. Interpellata dalla rivista ufficiale del dating show sulla reazione che ha avuto quando ha rivisto l'ex fidanzato nel parterre, la bresciana ha preferito non esprimersi e ha spostato la sua attenzione sul percorso di rinascita che sta facendo.

Le prime parole di Ida sul ritorno di Riccardo a U&D

Come avrà reagito Ida nel vedere Riccardo rientrare nel cast fisso di U&D dopo la loro rottura?

A questa domanda che si sono fatti gran parte dei telespettatori, ha risposto l'ultimo numero del magazine della trasmissione, quello che è uscito il 20 novembre.

Platano, interpellata sulla seconda possibilità che la redazione ha dato a Guarnieri di cercare l'anima gemella davanti alle telecamere, ha parzialmente snobbato l'ex e le sue ultime mosse.

"Preferisco non esprimermi", ha detto la bresciana al giornalista che l'ha contattata per sapere qualcosa in più da lei sull'ex fidanzato.

La dama, però, non ha voluto criticare pubblicamente il pugliese col quale ha fatto coppia per un anno circa, anche se il silenzio che ha sposato non lascerebbe presagire a un pensiero positivo sugli ultimi accadimenti.

Ida cambia colore di capelli ma non torna a U&D

Le uniche dichiarazioni che la Platano ha rilasciato a U&D Magazine, sono quelle sul nuovo look che ha sfoggiato in questi giorni: la lunga chioma bionda della bella Ida, infatti, da un po' appare più scura e tendente al castano.

"Sto facendo un percorso di rinascita, voglio reinventarmi e un cambio look può mutare la nostra percezione.

Amo le cose semplici e ho sentito che era arrivato il momento", ha fatto sapere l'ex volto del Trono Over.

Insomma, nessun commento esplicito sul ritorno di Riccardo nel dating-show da parte della bresciana: la donna ha preferito non parlare dell'ex fidanzato e delle conoscenze che sta facendo davanti alle telecamere a pochi mesi dalla loro rottura.

Anche se non l'ha detto palesemente, sembra piuttosto chiaro che per ora Ida non intende seguire le orme di Guarnieri: almeno per un po', infatti, i telespettatori dovranno fare a meno della dama e delle infinite discussioni con Riccardo.

Riccardo dimentica Ida rifrequentando Roberta a U&D

Mentre Ida Platano tace sul suo rientro nel cast di U&D (ma su Instagram condivide il brano "Ti dedico il silenzio"), Riccardo sta iniziando a guardarsi intorno. Le anticipazioni dell'ultima puntata del dating-show che è stata registrata, informano i telespettatori dell'inaspettato riavvicinamento che c'è stato tra Guarnieri ed una sua vecchia fiamma.

Il pugliese ha fatto sapere di essere uscito con Roberta e di aver provato le stesse belle sensazioni di qualche tempo fa.

Di Padua ha definitivamente accantonato l'interesse che nutriva nei confronti di Michele e sta accettando il corteggiamento del personal trainer.

La prima volta che i due protagonisti del Trono Over si sono frequentati, non andò a finire molto bene: la dama interruppe la relazione prettamente fisica e passionale con Riccardo dandogli uno schiaffo davanti a tutti in studio, e da quel momento lui non volle più sapere niente di lei.

Sono passati molti mesi da quell'episodio, e oggi la dama e il cavaliere hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e darsi un'altra possibilità. Chissà come reagirà Ida nel vedere il suo ex di nuovo tra le braccia della stessa donna che circa un anno fa è stata fonte di dolore e sofferenza per lei.