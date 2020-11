Nei prossimi episodi di Un posto al sole Marina Giordano sarà nei guai, la notizia della bancarotta di Men’kov l'ha messa letteralmente in ginocchio: si potranno però ammirare la forza e la caparbietà della donna, disposta a tutto pur di non vedere i Cantieri fallire. Nel frattempo Fabrizio Rosato mostrerà invece tutta la sua fragilità e, di fronte agli ultimi drammatici eventi, capitolerà arrendendosi miseramente. In questo quadro così desolante sembra però ci sia un unico vincitore che risponde al nome di Ferri. L'uomo, non solo si sta godendo il suo successo, ma proverà a uscire da questa storia come un salvatore.

Roberto infatti fingerà di essere dalla parte di Marina e le offrirà tutto il suo prezioso aiuto anche se, nell'ombra, continuerà a portare avanti il proprio terribile piano.

Nel frattempo, in un'altra storyline molto intensa e drammatica, i comportamenti sconsiderati di Niko metteranno in pericolo il piccolo Jimmy. A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste due storyline, che andranno in onda dal 7 all'11 dicembre, alle ore 20:45 su Rai 3.

Marina in cerca di acquirenti per lo yacht

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) si recherà a Montecarlo nel tentativo disperato di trovare un acquirente per il costosissimo yacht ordinato da Men'kov.

Purtroppo tale viaggio si rivelerà infruttuoso e la donna dovrà modificare la sua strategia per salvare i Cantieri.

Nel frattempo gli operai entreranno in rivolta e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) approfitterà della confusione per offrire a Marina il suo aiuto. Di facciata Ferri sarà disponibile e amichevole, ma in realtà continuerà a portare avanti il suo piano per rovinare i Cantieri.

Inoltre la situazione disperata spingerà Fabrizio (Giorgio Borghetti) a prendere una decisione inaspettata. L'uomo proporrà infatti a Marina la vendita delle sue quote dei cantieri, ma la donna non sarà affatto d'accordo con tale decisione.

Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all'11 dicembre: preoccupazione per Jimmy

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 7 all'11 dicembre, rivelano che i genitori di Niko (Luca Turco) scopriranno le sue pasticche. A quanto pare il giovane dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni e in qualche modo ci andrà di mezzo il piccolo Jimmy. Il giovane Poggi si dispererà per quanto accaduto al figlio, mentre Giulia (Marina Tagliaferri) e Renato (Marzio Honorato) non sapranno se credere o meno alla versione del figlio. Quest'ultimo, in seguito, si sottoporrà a un test tossicologico, il quale certificherà che non ha assunto sostanze stupefacenti, tuttavia il rapporto con il figlio sembrerà ormai compromesso.