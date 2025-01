Jana scopre di essere incinta nelle nuove puntate de La Promessa in onda in Spagna e il primo a essere informato sarà Curro. Al palazzo, un altro segreto verrà alla luce portando profondi cambiamenti. In modo del tutto inaspettato, Alonso e Cruz non sapranno più cosa fare quando leggeranno sul periodico un articolo nel quale verranno svelate le origini di Jana. Presto, la verità su ciò che è successo tanti anni fa potrebbe essere svelata e i Marchesi di Lujan tremeranno, chi per un motivo e chi per l'altro.

Jana è incinta, anticipazioni La Promessa

Jana ha sempre condiviso tutto con Maria, che, oltre a essere la sua ex collega, è anche la sua migliore amica. Questa volta, però, non sarà la prima con la quale si confiderà. Jana e Manuel si sono sposati, non senza difficoltà, e hanno sfidato regole e convenzioni. La stessa Cruz ha dovuto abbassare la testa, accettando a malincuore il fatto che suo figlio abbia sposato una cameriera.

Arriverà il momento di partire per la Luna di miele, stavolta alla luce del sole. Jana e Manuel vivranno momenti romantici, ricordando il giorno delle nozze e promettendosi ancora una volta amore eterno, durante una cerimonia tutta loro. Dopo aver ringraziato i loro ospiti per l’ospitalità e i preziosi consigli, rientreranno a palazzo, dove li attenderanno molte sorprese.

La scoperta della gravidanza di Jana sarà un momento emozionante. Curro sarà il primo ad apprendere la lieta notizia, seguito da Manuel, che reagirà con grande entusiasmo. Tuttavia, la coppia dovrà affrontare Cruz, furiosa per un articolo pubblicato su una rivista mondana che svelerà i dettagli sulle veri origini di Jana. Il castello di bugie sta per crollare.

Il matrimonio di Jana e Manuel rovina la reputazione dei Lujan

La rivelazione sulle origini di Jana avrà conseguenze disastrose per la famiglia Lujan. Alonso perderà un'importante opportunità di affari legata al petrolio, costringendolo a mettere in atto misure di austerità. Rómulo informerà il personale di servizio delle prime restrizioni, consapevole del fatto che stanno per arrivare momenti difficili per tutti.

Dopo la puntata La Promessa con il matrimonio di Jana e Manuel, tutto è destinato a cambiare nella soap opera. Cruz si infurierà ancora di più per i danni economici e per i pettegolezzi che travolgeranno la sua famiglia, mentre Alonso dovrà fare i conti con il suo doloroso passato.

Non si esclude che Cruz riesca a portare il marito dalla sua parte per mettere fine al matrimonio di suo figlio. In fondo, il rischio che perdano tutto è altissimo e anche Alonso non vorrebbe mai arrivare a quel punto.