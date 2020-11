Nella settimana che va dal 30 novembre al 6 dicembre andranno in onda le nuove puntata della soap opera Una vita. Recentemente la programmazione televisiva della soap ha subito delle variazioni, infatti va in onda anche la domenica a partire dalle ore 14:15 su Canale 5.

Secondo le anticipazioni, Mauro scoprirà il posto in cui potrebbe essere nascosta Marcia. Per questo motivo insieme a Felipe si recheranno in questo luogo, che altro non è che un vecchio magazzino.

Anticipazioni puntate fino al 6 dicembre

Nelle prossime puntate di Una vita Genoveva continuerà a occuparsi della questione delle navi per far rimpatriare i soldati dal Marocco.

Lo scopo della donna è quello di avvicinarsi sempre di più a Felipe. Rosina, invece, sceglierà di non aiutarla. Intanto Emilio deciderà di confessare a Jose il suo segreto: il ragazzo, pochi giorni prima del matrimonio di sua mamma con Ledesma, gli racconterà cosa è successo in Valdeza. Così Emilio, per cercare di carpire qualche dettaglio in più sul passato del contadino, deciderà di recarsi a Santander. Intanto Mauro e Felipe non riusciranno nel loro intento: i due uomini non troveranno Marcia nel magazzino, ma intanto l'ex commissario interrogherà un malvivente che gli indicherà un nuovo posto in cui potrebbe trovarsi la ragazza.

Fabiana parla con Carmen

Sempre nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre, Fabiana riferirà a Lolita e Carmen delle brutte voci che girano sul loro rapporto.

Nel frattempo Emilio si preparerà per la partenza verso Santander, decidendo di non svelerà le sue intenzioni a Cinta e Felicia: dirà loro che sarà diretto Barcellona per una fiera sull’accoglienza. Intanto Ledesma inizierà i preparativi del matrimonio.

Successivamente Mauro dirà a Felipe che la scomparsa di Marcia potrebbe avere a che fare con Cesar Andrade, ovvero un trafficante di esseri umani.

Alvarez Hermoso, turbato da quanto appreso, deciderà d'indagare in solitudine sulla scomparsa della ragazza. Un incontro imprevisto, però, potrebbe ribaltare i suoi progetti.

Spoiler settimanali fino al 6 dicembre

Nelle prossime puntate Antoñito parlerà con il padre Ramón in merito alle voci che girano sulle loro mogli: vogliono far luce sulla vicenda.

Successivamente Jose verrà a sapere da Camino il luogo in cui si trova Emilio e insieme decideranno di nasconderlo a Cinta. Felicia dirà a Susana e Rosina dell’esistenza di un vecchio patto di matrimonio tra le famiglie Ledesma e Pasamar, tutto questo per giustificare le sue nozze.

Intanto Mauro si recherà nell'abitazione di Cesar Andrade fingendosi un cliente, ma all’improvviso arriverà Felipe che metterà a rischio le indagini che lui stesso aveva portato avanti.