Nelle scorse ore è salita la tensione nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra due concorrenti. Dayane Mello ha criticato duramente Elisabetta Gregoraci durante una chiacchierata con Adua Del Vesco. La gieffina brasiliana si è lasciata andare a dei commenti al veleno nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Tra le tante offese, non è passata di certo inosservata la seguente: “Non c’è niente in questa donna, c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera non so che c***o ha fatto nella sua vita”. Le parole di fuoco pronunciate da Dayane, non sono piaciute a gran parte dei fan del Reality Show.

Dayane Mello critica Elisabetta Gregoraci dopo una discussione con Tommaso Zorzi

Durante la notte del 14 novembre 2020, Dayane Mello ha sparato a zero su Elisabetta Gregoraci. Tutto ha avuto inizio quando la modella brasiliana ha litigato con Tommaso Zorzi dopo averlo accusato di bere irresponsabilmente. Non appena Adua Del Vesco ha cercato di placare gli animi, l’ex moglie di Flavio Briatore ha invitato la giovane modella a non intromettersi. Il comportamento di Elisabetta non è stato per niente digerito da Dayane, che infatti non ha perso tempo per dire la sua: quest’ultima ha contestato la vita privata e professionale della showgirl calabrese.

Per iniziare Dayane, senza mezzi termini, ha dichiarato che Elisabetta è famosa soltanto perché ha sposato un miliardario.

A questo punto, l’ex di Stefano Sala ha rincarato la dose sostenendo che Gregoraci per essere più amata vuole fare il percorso più facile, con l’obiettivo di arrivare in finale. Dayane ha continuato a criticare Elisabetta, precisando che non le ha mai dimostrato di prendere una posizione. A questo punto la gieffina brasiliana, dopo aver sottolineato che a lei piace essere vera nel bene e nel male, ha aggiunto: “Potete odiarmi tutti, non me ne frega niente, perché la mia vita vale tanto”.

Non è la prima volta che il pubblico da casa vede Dayane attaccare Elisabetta, viesto che, nel corso di queste settimane, hanno avuto diversi scontri. Proprio qualche giorno, fa le due showgirl hanno litigato in diretta durante la diciottesima puntata a causa di Francesco Oppini: a scatenare l’accesa discussione è stata Gregoraci per non aver gradito il modo in cui Dayane ha trattato il figlio di Alba Parietti.

La modella brasiliana ripensa al suo ex fidanzato Carlo Beretta

Nel contempo, Dayane Mello rischia di essere eliminata dal reality show, essendo in nomination con Andrea Zelletta e Massimiliano Morra: l’esito del televoto si saprà lunedì 16 novembre 2020.

Sempre in questi giorni, la gieffina brasiliana ha catturato l’attenzione del gossip per aver ripensato al suo ex fidanzato Carlo Beretta con cui ha avuto una storia d’amore importante finita prima dell’inizio dell’estate. La modella brasiliana nella casa di Cinecittà ha ammesso di provare ancora dei forti sentimenti per il il suo ex che, attualmente, è legato all'influencer Giulia De Lellis.