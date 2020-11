Le prossime puntate di Una vita saranno caratterizzate da numerosi colpi di scena, come quello che vedrà l'inaspettato ritorno ad Acacias di Mauro San Emeterio. L'ex poliziotto verrà ospitato a casa di Felipe, al quale racconterà cosa è successo nel frattempo a Teresa e al bambino che aspettavano. I fan della soap potranno poi sorridere nel momento in cui Ramon crederà erroneamente che Carmen sia incinta, mentre sempre nelle puntate in onda dal 15 al 20 novembre ci sarà una brutta sorpresa per Marcia, narcotizzata poco prima di raggiungere Felipe al rinfresco.

Mauro San Emeterio torna ad Acacias nelle prossime puntate di Una vita

Per i fan di Una vita le puntate in onda su Canale 5 dal 15 al 20 novembre prossimi saranno ricche di avvenimenti. In primis ci sarà il ritorno nel quartiere un personaggio molto amato. Si tratta di Mauro San Emeterio, l'ex poliziotto che più di dieci anni prima lascio Acacias insieme a Teresa. Di Lui non si seppe più nulla e, solo ora, si scoprirà che Teresa è morta per mano di un ladro. Una confessione che Mauro farà all'amico Felipe, il quale lo ospiterà in casa sua. Dalle anticipazioni inoltre, si verrà a sapere che Cinta chiederà scusa a Felicia per tutti i guai causati a Emilio e alla sua famiglia. In seguito, la ristoratrice farà una strana telefonata a Ledesma.

Una vita, trame 15-20 novembre: Ramon crede che Carmen aspetti un bambino

Nel corso delle prossime puntate di Una vita a Camino non sfuggirà il comportamento inusuale della madre e sarà molto preoccupata per questo. Ramon invece, sarà protagonista di un curioso e divertente retroscena. Palacios infatti si convincerà del fatto che Carmen sia incinta e ciò, a causa di alcuni strani atteggiamenti della donna, gli porteranno alla mente il periodo in cui Trini aspettava Milagros.

Si scoprirà ben presto che Ramon si starà sbagliando di grosso. Intanto Felipe non starà più nella pelle, visto che si starà avvicinando il momento della sua festa di fidanzamento con Marcia.

Una vita, anticipazioni al 20 novembre: Marcia aggredita e narcotizzata

Come noto, Felipe avrà organizzato un rinfresco a casa sua per rendere pubblica la sua unione con Marcia Sampaio, nonostante sia a conoscenza che la sua relazione con la giovane brasiliana non sia ben vista dai suoi conoscenti.

Dando uno sguardo alle prossime trame di Una vita, si scoprirà che Marcia in preda ai ricordi del passato deciderà di prendersi un momento tutto per sé rimanendo da sola in soffitta prima di recarsi al ricevimento. Quando la ragazza deciderà di raggiungere la festa a casa Alvarez-Hermozo, verrà aggredita sulle scale del palazzo da un losco individuo, che la narcotizzerà. Cosa accadrà ora alla giovane Sampaio? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.