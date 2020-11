Aria di gravidanza, comportamenti strani, aggressione tutto questo e molto altro ancora arricchiranno le trame delle prossime puntate di Una vita. Le anticipazioni dal 16 al 20 novembre rivelano che in casa Palacios si respirerà un clima di tensione per via di Lolita e Carmen. Le due donne sembreranno non andare d'amore e d'accordo. Notando degli strani atteggiamenti in sua moglie, Ramon si convincerà che la donna sia incinta. Frattanto, Ursula lascerà il quartiere assieme a Genoveva, ma prima di partire si scambierà uno sguardo d'intesa con un losco figuro che avrà l'incarico di fare del male alla povera Marcia.

Infine, Emilio troverà un lavoro in Argentina e Cinta si preparerà a raggiungerlo.

Una Vita, anticipazioni 16-20 novembre: Ramon crede che Carmen aspetti un figlio

Sia Ramon che suo figlio Antonito noteranno che tra le rispettive mogli non scorre buon sangue, difatti sembrerà proprio che Lolita e Carmen non vadano d'accordo. Quando Carmen sostituirà per un po' di tempo Lolita alla bottega, riceverà solamente delle critiche da parte della titolare e questo finirà per esasperarla.

Vedere sua moglie comportarsi in maniera alquanto strana finirà per far nascere un sospetto nella mente di Ramon Palacios. Quest'ultimo sarà sempre più sicuro che Carmen sia in dolce attesa e che per tale motivo si comporti stranamente.

Emilio trova lavoro in Argentina

Cinta chiederà perdono alla madre di Emilio per tutto il dolore che i due innamorati hanno causato alla famiglia con il loro amore impossibile. Felicia accetterà le scuse e poi si prodigherà a telefonare a Ledesma. Emilio, frattanto, si preparerà a lasciare Acacias per scampare all'arresto per l'accusa di omicidio.

Grazie all'aiuto di José, il giovane ragazzo riuscirà ad essere assunto come cameriere in un locale di Buenos Aires.

In seguito Emilio svelerà ad Antonito che la sua amata Cinta lo raggiungerà presto in Argentina, in tal modo i due innamorati potranno stare insieme per sempre e alla luce del sole. Tuttavia, poco prima di salpare per l'America del Sud, Emilio si recherà da sua madre per domandarle il motivo della sua telefonata a Ledesma.

Prossime puntate di Una Vita: Mauro torna ad Acacias, Marcia narcotizzata

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano il sorprendente e insperato ritorno di uno storico personaggio della soap opera spagnola: Mauro San Emeterio. Quest'ultimo era uscito di scena parecchio tempo fa assieme a Teresa. Ebbene, dopo tanti anni di assenza, l'ex poliziotto tornerà nel quartiere iberico ma sarà senza la sua amata. Si scoprirà che Teresa è morta in seguito ad una sparatoria avvenuta per mano di alcuni rapinatori che si erano intrufolati nella loro abitazione in Francia.

Genoveva e Ursula saranno in procinto di andare via da Acacias 38 e lo faranno prima dell'inizio della festa di fidanzamento di Felipe e Marcia.

Sarà proprio in tale circostanza che avverrà un episodio misterioso. Nel dettaglio, poco prima di salire sulla vettura che la condurrà via dal quartiere iberico, Ursula si scambierà uno sguardo d'intesa con una figura losca presente per strada. In seguito Marcia resterà vittima di tale personaggio dato che verrà aggredita e narcotizzata.