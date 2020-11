La soap opera iberica Una vita continua a fare emozionare. Negli episodi in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 2 a venerdì 6 novembre , Antonito Palacios farà ritorno a casa dopo aver destato parecchia preoccupazione ai propri cari. Il giovane deputato quindi sarà sano e salvo, però farà capire sin da subito di essere cambiato durante i giorni trascorsi in Africa.

Casilda Escolano, invece, dopo aver visto un venditore ambulante, crederà che si tratti del suo defunto marito Martin Enraje, deceduto ormai da parecchio tempo.

Una vita, trame Spagna: Antonito ritorna in paese, Casilda convinta di aver visto Martin

Nel corso delle puntate in programma in Spagna Sabina sarà sempre più infastidita dal rapporto tra Daniela e Roberto. Intanto l’inaugurazione organizzata dai Queseda non avrà l’esito sperato, come aveva previsto Genoveva. Servante nel contempo vorrà far tornare insieme Marcelina e Jacinto. Finalmente Antonito tornerà ad Acacias 38 e darà l’impressione di avere delle idee conservatrici diverse. Josè, invece, su richiesta della moglie Bellita cercherà di rendere Ignacio un uomo di profitto, assegnandogli anche un tutor. Nel frattempo Felipe crederà a Natalia, quando gli dirà di essere una vittima di Genoveva.

A questo punto Antonito, dopo aver fatto un discorso politico radicalizzato, discuterà con Miguel, mentre Ramon cercherà di far ragionare il figlio senza riuscirci. Liberto condividerà i suoi dubbi con i suoi amici su come poter dimostrare il suo amore a Rosina. Intanto Casilda scambierà un venditore di caramelle per il suo defunto marito Martin, mentre Mendez, dopo essere tornato nel quartiere, dirà a Marcos di aver scoperto qual è la sostanza con cui è stata avvelenata Felicia.

Successivamente il padre di Anabel avrà una discussione tesa con Genoveva, che lo minaccerà dicendogli di essere disposta a far venire alla luce il suo oscuro passato in Messico se non le venderà le sue azioni. Soledad si impossesserà di un ritratto di Natalia, per poter dimostrare il coinvolgimento della donna nell'omicidio di Felicia.

Soledad preoccupata, Felipe vuole aiutare Natalia

Marcos, convinto della colpevolezza della sorella di Aurelio, non perderà tempo per affrontarla, senza sospettare affatto che Felipe sia un testimone. Antonito scatenerà delle polemiche nel quartiere a causa di un suo articolo radicale, invece José rimarrà deluso quando incontrerà Ignacio in una taverna. Roberto sorprenderà Daniela a fare delle indagini nella cantina del ristorante. Soledad si preoccuperà dopo aver ricevuto un candelotto di dinamite, mentre Marcos verrà a conoscenza della complicità che esiste tra Genoveva e Aurelio. Roberto accetterà di prendere le distanze da Daniela, per non far ingelosire nuovamente la moglie Sabina. Casilda, invece, comincerà a parlare con il venditore ambulante.

Nel frattempo Marcos vorrà che Mendez continui a raccogliere le prove necessarie per poter incastrare Natalia: quest’ultima intanto fingerà di essere una persona gentile con Felipe e manifesterà il desiderio di volersi far perdonare da Lolita. L’avvocato accetterà di aiutare la sorella di Aurelio, nonostante tutti gli diranno di non fidarsi della fanciulla. Ignacio ignorerà Alodia, mentre Sabina sospetterà che ci sia un legame tra la cameriera Daniela e Mendez. Infine Casilda sempre più convinta che il suo defunto marito si trovi ad Acacias 38 in carne ed ossa, finirà per incontrare Martinez.