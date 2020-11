Nelle vicende della soap opera iberica Una vita continuano a non mancare i colpi di scena. Nel corso delle puntate in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2020, Casilda Escolano e il new entry Martínez passeranno sempre più tempo insieme. Quest’ultimo farà breccia nel cuore della cameriera di Rosina Rubio, soprattutto perché le ricorderà il defunto marito Martin Enraje.

Marcos Bacigalupe invece troverà il coraggio di affrontare Natalia Quesada, dicendole di sapere che sua moglie Felicia Pasamar è passata a miglior vita a causa sua.

Una vita, trame Spagna: Soledad viene molestata

Le anticipazioni degli episodi in onda in Spagna dal 9 al 13 novembre dicono che Natalia cercherà di sedurre Antonito, mentre Miguel spererà di incontrare il figlio di Ramon alla pensione. Intanto Marcos minaccerà nuovamente i Quesada, invece Soledad dopo essere stata molestata da un uomo - che vorrà ricevere dei soldi da lei - chiederà aiuto ad Aurelio. Nel contempo Ignacio darà l’impressione di volersi concentrare sui propri studi. Bellita, oltre ad essere orgogliosa di suo nipote, sarà molto grata al marito José per ciò che ha fatto per il ragazzo.

Successivamente Rosina, dopo aver notato lo strano atteggiamento di Casilda, deciderà di indagare per capire quali potrebbero essere le cause.

Intanto quest’ultima dopo aver incontrato Martínez esigerà di sapere se si tratta del suo compianto marito Martín. Aurelio prometterà a Soledad di prestarle il denaro che le serve, mentre Casilda confesserà a Fabiana di essersi innamorata. Mendez sorprenderà Daniela in compagnia di Roger. José dirà a Bellita di essere preoccupato a causa dell’improvviso cambiamento di Ignacio: quest’ultimo conquisterà Alodia proponendole di passeggiare in riva al fiume.

Natalia sfugge alla morte, Marcos mette in guardia Anabel

Lolita e Antonito si scambieranno un bacio appassionato sotto lo sguardo di Natalia. Felipe invece farà sapere pubblicamente che Genoveva ha ordinato a Natalia di sedurre il figlio di Ramon. José chiederà a Mendez di fare delle indagini su Ignacio, invece Daniela e Miguel offriranno una cena romantica agli Olmedos.

Genoveva avvertirà Natalia dicendole che potrebbe innamorarsi di Felipe. Marcos finalmente accuserà la giovane Quesada di essere l’assassina di Felicia. Anabel invece rimprovererà il padre per aver intrapreso una relazione con Soledad. Natalia si salverà proprio quando sarà in procinto di essere uccisa. Mentre Jacinto approfitterà dell’assenza di Rosina per recarsi a casa di Liberto, ad Acacias 38 comincerà a circolare la notizia di ciò che è accaduto a Natalia, e i sospetti di Ramon si concentreranno su Genoveva. Roberto invece confesserà a Daniela di credere che il colpevole sia Marcos.

Lolita e Fabiana temeranno che Felipe si troppo coinvolto da Quesada. La nuora di Ramon inoltre si arrabbierà con il marito per la sua incongruenza cristiana.

Bellita dopo essere stata rassicurata dal consorte si preparerà per registrare l’album. Aurelio farà sapere ad Anabel che la questione dell’aggressione a sua sorella verrà approfondita: quest’ultima soprattutto verrà messa in guardia da Marcos che le dirà di non farsi coinvolgere nell’intricata vicenda.

Antonito preoccupato per la sorella di Aurelio, Casilda impara Alodia a ricamare

Felipe cercherà di farsi dare delle delucidazioni da Mendez sull’attacco che ha ricevuto Natalia. Aurelio dirà a Genoveva che sua sorella mostra interesse per l’avvocato, dopo aver visto l’uomo mettere piede nella sua abitazione. Anabel discuterà con Aurelio, invece Soledad affronterà Bacigalupe. Miguel mentre si troverà al ristorante festeggerà il suo successo in tribunale.

Marcos chiederà a Miguel di tornare a lavorare per lui, invece Ramon avrà una discussione con il figlio.

In seguito Antonito preoccupato per Natalia penserà di andare a trovarla. Liberto per stupire la moglie Rosina fingerà di essere depresso, per consentire a Servante e Jacinto di concentrarsi sulle prove. Infine Casilda imparerà Alodia a ricamare le lettere su un fazzoletto.