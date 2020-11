Per Gemma Galgani, la dama protagonista indiscussa di Uomini e donne, questo non è affatto un periodo semplice. Non soltanto i problemi dal punto di vista sentimentale che tengono banco in trasmissione ma anche dei problemi che riguardano l'aspetto lavorativo ed economico della donna. Sull'ultimo numero del settimanale Nuovo Tv è stato raccontato quello che ad oggi sarebbe il vero dramma della Galgani e che avrebbe a che fare con la perdita del lavoro. La dama, infatti, a causa dell'ondata di Covid che si è abbattuto anche nel nostro Paese si è ritrovata disoccupata e senza lavoro.

Gemma Galgani è rimasta senza lavoro per il Covid

Il settimanale racconta che le preoccupazioni di questo periodo di Gemma non riguardano solo la sua vita sentimentale che continua a fare 'acqua da ogni parte' a Uomini e donne ma anche quelle legate alla sua vita quotidiana e al suo lavoro come direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino.

Trattasi di uno dei palchi privati più illustri della città italiana che, tuttavia, come previsto dall'ultimo decreto legge dovrà restare chiuso fino al prossimo 24 novembre. Una grande batosta per il teatro ma soprattutto per Gemma, che già dallo scorso marzo è senza lavoro e, come se non bastasse, non ha potuto godere nemmeno degli aiuti economici stanziati dal governo.

La dama di Uomini e donne è senza cassa integrazione

La dama, infatti, non ha potuto usufruire del 'paracadute' rappresentato dalla cassa integrazione così come è stato svelato da Nuovo Tv che, indagando, ha scoperto che come direttrice di sala, Gemma ha lavoro con contratti stagionali. Di conseguenza, con il teatro chiuso da un bel po' di mesi, la dama si è ritrovata disoccupata e senza lavoro.

Una condizione difficile che per la Galgani prosegue ormai dallo scorso marzo e che è proseguita nei mesi a seguire, dato che il Colosseo ha scelto di restare chiuso anche nel periodo in cui il governo ha dato la possibilità ai teatri di poter riaprire attenendosi a tutte le regole per garantire la sicurezza delle persone.

Le lacrime di Gemma a Uomini e donne

Il Colosseo di Torino ha fatto sapere che intenderà riaprire di nuovo le porte al suo pubblico solo nel momento in cui i teatri riapriranno nuovamente e potranno essere riempiti senza alcun limite. Insomma un periodo decisamente 'no' per Gemma, così come per tanti altri milioni di italiani che si trovano in grandi difficoltà economiche a causa del Covid.

Come se non bastasse, Gemma deve fare i conti anche con le continue accuse di Tina Cipollari a Uomini e donne. Proprio nella puntata del 4 novembre, tra le due c'è stato un nuovo accesissimo scontro verbale, durante il quale la dama torinese è scoppiata in lacrime per i pesanti insulti che le sono stati mossi contro dall'opinionista.