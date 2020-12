Andrea Zelletta è un fiume in piena subito dopo la puntata dell'11 dicembre del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha per niente in gradito le parole che gli sono state rivolte nei suoi confronti da Giacomo Urtis, il quale ha dichiarato che Zelletta farebbe il buono per ricevere le cose in cambio e poi ha proseguito dicendo che "si è svegliato tutto insieme, dato che fino a poco fa faceva l'arredo della casa". Affermazioni che non sono piaciute per niente al diretto interessato, che si è subito sfogato con Stefania Orlando, ammettendo di essere molto nervoso e amareggiato.

La furia di Andrea Zelletta dopo la puntata del GF Vip

"Con me è stato esagerato" ha ammesso Andrea aggiungendo che forse Giacomo Urtis avrebbe dovuto prendersela maggiormente con la sua amica Selvaggia Roma la quale ha detto in diretta che, secondo lei, doveva uscire lui dalla casa del GF Vip.

"Adesso impazzisco, ora divento pazzo. Mi si gonfia la giugulare. Mi sto trattenendo" ha proseguito l'ex tronista di Uomini e donne visibilmente infastidito e amareggiato dalle parole che gli sono state rivolte contro da parte di Urtis nel corso della diretta dell'11 dicembre.

Le parole di Giacomo Urtis infastidiscono Andrea Zelletta

Per Andrea, infatti, è alquanto impensabile che Giacomo lo abbia attaccato così prepotentemente in puntata mentre a Selvaggia non abbia detto nulla. "Questo sputa veleno nei miei confronti" ha proseguito Andrea durante il suo sfogo con Stefania al GF Vip.

L'ex tronista ha poi ammesso di essere sempre stato una persona vera e di averlo dimostrato anche nel momento in cui si è arrabbiato moltissimo con Pierpaolo Pretelli perché non lo aveva salvato.

Insomma per Andrea non ci sarebbero dubbi sul fatto che Urtis sia una "persona velenosa" e, come se non bastasse, non ha gradito neppure l'affermazione fatta in diretta, quando lo ha definito un arredo.

Lo scontro tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini dopo la diretta del GF Vip

Insomma gli scontri all'interno della casa del GF Vip 2020 continuano a essere all'ordine del giorno e molti altri ne verranno fuori nel corso delle prossime giornate, dopo che sono arrivati ben tre nuovi concorrenti ad animare un po' le dinamiche che si sono venute a creare nel corso di questi mesi.

Tra le entrate maggiormente discusse vi è quella di Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e donne, che fin dal primo momento si è fatta notare per le sue diatribe con Tommaso Zorzi. I due avevano un "conto in sospeso" fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e nella puntata dell'11 dicembre, al termine della puntata in diretta, non hanno perso tempo per scontrarsi.