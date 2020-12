La casa del Grande Fratello Vip torna d infuocarsi e questa volta ad accendere lo scontro è la nuova arrivata Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e donne, che si è subito resa protagonista di uno scontro con Tommaso Zorzi. Tra i due non corre affatto buon sangue e già durante la puntata in diretta avevano avuto modo di battibeccare ma poi dopo la trasmissione c'è stata una vera e propria lite accesa e infuocata tra i due, durante la quale Zorzi ha perso le staffe e ha chiesto di essere lasciato da solo.

GF Vip, è subito scontro in casa tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

Nel dettaglio, Sonia ha puntato il dito contro Tommaso Zorzi tirando fuori un gesto brutto che l'influencer avrebbe fatto nei suoi confronti in passato.

"Sei abituato che la gente non ti risponde, ma con me non attacca" ha ribadito Sonia confermando di essere particolarmente amareggiata e pronta allo scontro.

Il tutto si riferirebbe al gesto del conato di vomito che Tommaso avrebbe fatto nei confronti di Sonia qualche tempo fa. Tale episodio non è piaciuto per nulla alla bella Sonia che pare se la sia legata al dito e all'interno della casa del GF Vip non ha nascosto il suo astio.

Il racconto di Sonia sugli scontri avvenuti in passato con Tommaso

Successivamente, poi, sempre Lorenzini ha dichiarato che Tommaso l'ha presa in giro citandola in una serie di storie che ha postato su Instagram. Qualche giorno dopo questo episodio, i due si sarebbero incontrati a una serata con amici in comune e Tommaso avrebbe fatto finta di non conoscerla.

"Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi" ha proseguito Sonia aggiungendo di non aver per nulla gradito il gesto del conato che Zorzi ha fatto in un programma televisivo, dopo aver visto una sua foto.

Insomma il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip sembrerebbe a dir poco infuocato e lo stesso Tommaso ha perso le staffe subito dopo la diretta, scagliandosi contro Lorenzini.

La sfuriata di Tommaso Zorzi dopo l'ingresso di Sonia al GF Vip

"Mi fa orrore questa cosa" ha sbottato Tommaso, chiedendosi come si sia permessa Sonia a venire al GF Vip per dirgli queste cose. Per Tommaso, infatti, se aveva un problema nei suoi confronti doveva risolverlo durante gli otto mesi in cui entrambi erano "liberi".

"Ora non voglio parlare con nessuno, lasciatemi un po' da solo che devo pensare" ha proseguito Zorzi che già in queste ultime settimane ha dovuto fare i conti con un altro duro colpo da digerire.

Parliamo dell'uscita dalla casa del GF Vip di Francesco Oppini, il suo "amico speciale" che ha scelto di abbandonare il reality show per tornare dalla sua famiglia e riprendere in mano le redini della sua vita.