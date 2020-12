Prosegue l'appuntamento settimanale con DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni della puntata del 6 dicembre rivelano che per Can arriverà il momento di prendersi un momento tutto per sé , così da poter riflettere e capire bene che strada intraprendere in vista del suo futuro. Il fotografo, infatti, apparirà ancora molto scosso e ferito dalle bugie che gli sono state raccontate dalla sua amata Sanem e per questo motivo deciderà di allontanarsi anche da lei.

DayDreamer, anticipazioni 6 dicembre: Can organizza la fuga solitaria

Nel dettaglio, Can progetterà una vera e propria fuga solitaria di qualche giorno: il fotografo deciderà di andare via da Istanbul così da poter fare pace con se stesso e con ciò che gli frulla in testa dopo le ultime scottanti delusioni.

Così deciderà di non far sapere a nessuno la meta di questo viaggio segreto che ha organizzato.

Peccato, però, che Huma deciderà di non "mollare la presa" e comincerà a indagare per scoprire il posto in cui si recherà suo figlio per poter stare da solo. A rivelarglielo sarà Emre che, tuttavia, prenderà in giro sua madre . Consapevole del fatto che lo scopo della donna è solo quello di allontanare Can da Sanem, per sempre, Emre le dirà il posto sbagliato.

Sanem decide di raggiungere Can: gli spoiler di DayDreamer

Così Huma, credendo di sapere la località in cui Can si è rifugiato, correrà subito da Polen per metterla al corrente della situazione e invitarla così a raggiungere il fotografo. Le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 6 dicembre rivelano che quando la ragazza si recherà sul posto indicato da Emre, dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa.

Al contrario, invece, Emre dirà a Sanem la vera meta in cui si trova Can e la inviterà a raggiungerlo, così da potergli parlare e passare un po' di tempo insieme. E alla fine Sanem accetterà il consiglio e deciderà di andare dal fotografo anche se il suo obiettivo sarà quello di far sembrare che si trova lì in maniera del tutto casuale.

Dal 2021, la serie tv DayDreamer sbarca in prima serata su Canale 5

In attesa di vedere in onda questo nuovo atteso episodio di DayDreamer del 6 dicembre, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera con Can Yaman rivelano che ci sono delle ottime notizie in arrivo a partire dal prossimo anno.

Complice il costante successo di ascolti che la serie ha registrato in questi mesi, nonostante i vari cambi di programmazione, Mediaset ha scelto di puntare su DayDreamer per la prima serata del 2021.

E così al giovedì sera, a partire dal mese di gennaio, ci sarà la serata dedicata alla soap turca durante la quale verranno trasmessi almeno due nuovi episodi.