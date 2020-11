Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la serie tv turca DayDreamer - Le ali del sogno. Nel corso dei prossimi episodi italiani per Can Divit (Can Yaman) non sarà per niente semplice riallacciare i rapporti con Sanem Aydin (Demet Özdemir), a causa della loro brusca rottura.

Il fotografo oltre ad essere respinto dalla scrittrice che continuerà a non vederlo di buon occhio per averla lasciata, farà i conti anche con Leyla (Oznur Serceler) e la mancata suocera Mevkibe (Ozlem Tokaslan). Quest’ultima e la figlia, a differenza del signor Aziz Divit (Ahmet Somers), non spereranno assolutamente in un ritorno di fiamma tra la scrittrice e il fotografo.

DayDreamer, trame turche: Can ritorna a Istanbul per il padre Aziz

Gli spoiler delle puntate in programma in Italia prossimamente, svelano che Can lascerà Istanbul quando Sanem a causa di Yigit (Utku Ates) lo accuserà di aver bruciato il suo manoscritto. Inoltre quest’ultimo con la complicità di Huma (Ipek Tenolcay) fingerà di poter avere dei problemi agli arti inferiori e alla spalla, dopo essere stato aggredito dal fotografo.

Dodici mesi dopo Can rimetterà piede in Turchia per andare a trovare il padre Aziz, e sin dal primo momento avrà il primo litigio con Sanem. Quest’ultima inviterà il suo ex fidanzato a lasciarla in pace, e non gli farà sapere di essere stata in terapia per dimenticarlo dopo il suo abbandono.

Il ritorno del primogenito del Divit non verrà apprezzato neanche da Leyla, che nonostante si troverà senza un lavoro insieme al marito Emre (Birand Tunca) non demorderà.

Il signor Divit finge di stare male, Can in imbarazzo a causa di Mevkibe

Leyla non perderà tempo per schierarsi dalla parte della sorella, infatti le consiglierà di non stare di nuovo male a causa dell’improvviso arrivo di Can in città.

Leyla inoltre inviterà Sanem a contattare la vicina di casa quando Aziz inscenerà un finto malore con l’aiuto di Deren (Tugce Kumralc), CeyCey (Anıl Çelik) e Remidè. Per la precisione la consorte di Emre chiederà a Sanem di non far alloggiare per troppo tempo il signor Divit nel suo appartamento, se non vorrà incontrare spesso il suo ex fidanzato.

Anche Mevkibe non sarà affatto felice di rivedere Can, infatti quando si riunirà con i propri cari a casa della figlia Sanem per cenare dirà chiaramente al fotografo ciò che pensa di lui. La situazione sarà ancora più tesa, quando il primogenito di Aziz comincerà a non sentirsi a suo agio per colpa delle numerose provocazioni dell’ex suocera. A stravolgere Can però sarà una rivelazione che gli farà Nihat (Berat Yenilmez), il quale dirà che la sua secondogenita dopo la sua partenza è stata diversi mesi in analisi. A questo punto il fotografo, alla richiesta del signor Aydin di stare lontano da sua figlia, sconvolto dalla notizia, gli prometterà di andarsene via al più presto.