Cambia la programmazione di Uomini e donne per la prossima settimana. Le anticipazioni sulla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi rivelano che lunedì 7 e martedì 8 dicembre il dating show del piccolo schermo non sarà trasmesso. Una decisione dettata dalla festività dell'Immacolata e, per l'occasione, il programma sarà in pausa anche lunedì pomeriggio, lasciando spazio alla messa in onda di film natalizi.

Il 7 e 8 dicembre salta la messa in onda di Uomini e donne

Lo stop per Uomini e donne in questa prima settimana che ci avvicina alle festività natalizie, ci sarà sia per la giornata di lunedì 7 che per quella di martedì 8 dicembre.

Alle 14:45 al posto delle nuove puntate incentrate sulle vicende di Gemma Galgani e degli altri protagonisti del trono over e giovane, verranno trasmessi due film in prima visione assoluta. Lunedì pomeriggio sarà trasmessa la pellicola 'Christmas at the Palace' e martedì sarà la volta de 'Il destino sotto l'albero'.

Il ritorno di U&D fissato per il 9 dicembre

I fan di Uomini e donne, però, possono stare tranquilli perché la pausa per il dating show riguarderà solo queste due giornate e non si tratta di alcun anticipo delle vacanze natalizie. Le anticipazioni che arrivano anche dalla Guida Tv Mediaset, confermano che l'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi ritornerà a partire da mercoledì 9 dicembre, come sempre nella fascia oraria delle 14:45, quando poi a seguire la linea verrà lasciata alla striscia quotidiana di Amici 20, del Grande Fratello Vip, de Il Segreto e Pomeriggio 5.

In attesa di rivedere in onda gli appuntamenti con Uomini e donne, a partire da mercoledì 10 dicembre le anticipazioni sull'ultima registrazione effettuata (in onda nei prossimi giorni su Canale 5) rivelano che Davide Donadei ha scelto di portare in esterna Chiara ma ha lasciato a casa Beatrice.

Le ultime anticipazioni su Uomini e donne

La reazione di quest'ultima non è stata delle migliori e non ha nascosto il suo malcontento per la decisione del tronista.

Lui, però, l'ha tranquillizzata ribadendo ancora una volta che resta lei la sua preferita ma questa volta ha preferito prendersi del tempo per poter stare da solo con Chiara e delucidarsi un po' le idee dato che al momento sembra essere ancora molto confuso in vista di una ipotetica scelta finale da fare.

Gianluca, invece, ha preferito essere molto sincero con Marianna: gli spoiler dell'ultima registrazione di U&D del 27 novembre rivelano che il tronista ha ammesso alla corteggiatrice che purtroppo non è scattato nulla e quindi per tale motivo ha preferito chiudere la loro frequentazione e voltare pagina in maniera definitiva.