L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno ritorna in onda giovedì 7 gennaio 2021 su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della Serie TV con Can Yaman rivelano che in prime time verranno trasmessi tre episodi a settimana. Un grande regalo per tutti i fan curiosi di scoprire quali saranno i nuovi risvolti della tormentata storia d'amore tra Can e Sanem. In questi nuovi appuntamenti la giovane Aydin finirà in ospedale dopo un incidente stradale che la vedrà coinvolta in prima persona, causato dalla new entry della soap: l'editore Yigit.

DayDreamer, anticipazioni 7 gennaio 2021: saranno trasmessi tre episodi in prime time

Nel dettaglio la programmazione in prime time di DayDreamer, che partirà il prossimo 7 gennaio 2021, è prevista dalle ore 21:20 circa e si andrà avanti oltre la mezzanotte. Complessivamente, quindi, saranno tre gli episodi che il pubblico avrà modo di vedere.

I colpi di scena, fin dalla prima puntata del 2021, non mancheranno. Le anticipazioni sulla trama rivelano che Can deciderà di accettare la proposta della sua ex fidanzata Polen, che gli chiederà di partire con lei nei Balcani per una nuova avvincente proposta lavorativa.

Sanem viene investita e finisce in ospedale

La reazione di Sanem, però, non sarà delle migliori: la ragazza deciderà di affrontare a muso duro il fotografo, ma non riuscirà a fargli cambiare idea.

A quel punto la giovane Aydin deciderà di dare le sue dimissioni dalla Fikri Harika e di andarsene via.

Nel momento in cui uscirà dall'agenzia pubblicitaria e andrà verso il porticciolo per schiarirsi le idee, ci sarà un triste evento. Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer del 7 gennaio, rivelano che Sanem sarà vittima di un incidente stradale: la ragazza verrà investita da un automobile.

Yigit si complimenta con Sanem: anticipazioni DayDreamer del 7 gennaio

Alla guida ci sarà Yigit, che sarà uno dei nuovi personaggi della serie turca con Can Yaman. L'uomo si prenderà cura di Sanem e la porterà in ospedale, restando al suo fianco per tutto il tempo dei controlli. Quando sarà dimessa, Yigit vorrà accompagnarla a casa, scatenando la reazione contrariata di Can.

Prima di salutarsi, Yigit chiederà il numero a Sanem per poter restare in contatto, mentre Leyla farà cadere il diario della sorella che rimarrà nella macchina dell'uomo. A quel punto Yigit non resisterà e deciderà di sbirciare nel diario della giovane Aydin. Gli spoiler di DayDreamer rivelano che successivamente chiamerà Sanem e le confesserà di essere rimasto estasiato dalla sua facilità di scrittura e la spronerà ad andare avanti, dandole anche il suo aiuto come editore per un'eventuale pubblicazione.