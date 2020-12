Non c'è pace per la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, diventata uno dei punti di forza del palinsesto di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la programmazione futura della serie arrivano proprio da Mediaset che, in queste ore, ha ufficializzato la messa in onda della serie con Can Yaman in prima serata. Il prossimo appuntamento (inizialmente previsto per sabato 26 dicembre) non sarà trasmesso in daytime bensì nella prestigiosa fascia oraria serale.

DayDreamer, nuovo cambio programmazione: la soap passa in prima serata dal 7 gennaio 2021

I fan di DayDreamer, infatti, potranno continuare a seguire le avventure della coppia composta da Can e Sanem in prima serata, a partire da giovedì 7 gennaio 2021.

E' questo il giorno scelto da Mediaset per continuare a raccontare le avventure della celebre coppia protagonista della serie turca che ha appassionato una media di oltre 2 milioni di affezionati spettatori.

Sabato 26 dicembre, quindi, non ci sarà un nuovo appuntamento con la serie che ritornerà in onda direttamente nella collocazione della prima serata. E al giovedì sera, DayDreamer dovrà vedersela contro il ritorno di Che Dio ci aiuti 6, la serie televisiva di Rai 1 campione di ascolti.

Ma cosa succederà nel corso della prossima puntata serale della soap in onda il 7 gennaio su Canale 5? Le anticipazioni riguardanti la trama di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che per Can arriverà il momento di maturare la sua scelta finale dopo l'ennesimo momento di crisi con Sanem.

Can pronto a voltare pagina: anticipazioni DayDreamer 7 gennaio

Il fotografo deciderà così di prendere in considerazione la vantaggiosa proposta di lavoro che gli verrà fatta dalla sua ex fidanzata Polen. Quest'ultima, infatti, gli proporrà un lavoro nei Balcani che di conseguenza lo porterà via da Istanbul per un po' di tempo.

Can, desideroso di nuove sfide e di nuovi stimoli, prenderà in seria considerazione l'ipotesi di andare via con Polen.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Una scelta che non piacerà per nulla a Sanem, la quale ha sperato fino alla fine di poter chiarire con il fotografo.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 7 gennaio rivelano che Sanem affronterà il fotografo, rinfacciandogli il fatto che sta scappando dai problemi invece di affrontarli, ma non ci sarà verso di farlo ragionare e cambiare idea.

Sanem viene investita da Yigit: anticipazioni DayDreamer del 7 gennaio

A quel punto, quindi, Sanem non potrà fare altro che rassegnarsi ma al tempo stesso deciderà anche lei di dare una svolta alla sua vita. La ragazza rassegnerà le sue dimissioni e subito dopo essere uscita dalla Fikri, verrà investita da un'auto.

Alla guida di questa vettura ci sarà Yigit, la new entry di DayDreamer: l'uomo, soccorrerà subito Sanem e la porterà in ospedale per fare in modo che venga sottoposta a tutte le dovute cure mediche. Yigit resterà al fianco della Aydin per tutto il tempo del ricovero in ospedale in seguito all'incidente.